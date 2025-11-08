我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣羽球傳奇、前世界球后戴資穎（Tai Tzu Ying）於11月7日透過Instagram正式宣布退役，結束長達16年的國際賽場生涯。她以誠摯文字感謝球迷、教練團與國訓中心夥伴，坦言經歷傷勢與復健後「是時候放下拍子」，為「戴資穎時代」畫下溫柔而堅定的句點。而今（8）日世界羽聯（BWF）也分享感人的致敬影片送別小戴，為大家帶來不可思議的回憶，並用「一個時代落幕」、「史上最偉大的球員（GOAT）之一」。世界羽球聯盟（BWF）在官方社群平台發文，以「一個時代落幕，但她令人嘆為觀止的傳奇將永遠存在。優雅、才華、赤誠之心——你傾盡所有。向這位史上最偉大的球員之一致以最後的敬意。 感謝戴資穎，你為羽壇帶來如此精彩的表演。」向戴資穎致敬，感謝她為世界羽壇留下無數令人難忘的時刻。BWF的貼文迅速引起全球球迷迴響，紛紛留言「真正的藝術家」「史上最優雅的球后」，盛讚她以創造性的打法與華麗手感，改變了女子羽球的樣貌。在退役聲明中，戴資穎寫道：「我要在這裡正式宣布退役，謝謝你們陪我走過每一場比賽，一起哭也一起笑。」她回顧2024年巴黎奧運前夕因腳傷幾乎無法上場的低潮，仍選擇「拼了命站上球場」，並表示那段經歷讓她更加珍惜與球迷共度的時光。「我不想讓大家看到那麼脆弱的我，最後選擇在這裡告訴大家這個消息。」她坦言，膝傷與雙腳手術讓她花了很長時間復健，「謝謝阿婷、國訓中心和羽協，謝謝每一位幫助我重新站起來的人。」戴資穎自2009年出道，憑藉靈巧步伐與細膩手感征戰國際舞台，生涯累積超過30座超級系列賽冠軍，並於2016至2021年間長期盤據世界第一寶座，以214週球后在位紀錄創下羽壇歷史。她於2020東京奧運奪得銀牌，無數次站上頒獎台，成為台灣羽球的象徵。