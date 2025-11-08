我是廣告 請繼續往下閱讀

▲戴資穎（左）2017年選擇參加世大運，日本好手奧原希望（右）把握住了機會，她在決賽以2：1擊敗了印度好手辛度（Pusarla Venkata Sindhu）奪金。（圖／Badminton photo提供）

▲2023年在杭州亞運上作為衛冕者，戴資穎爆冷不敵日本選手大堀彩，無緣完成二連霸。（圖／NOwnews資料照）

台灣羽壇傳奇、前世界球后戴資穎於7日晚間正式宣布退役，而在她燦爛的16年職業生涯中，最令人唏噓、也是台灣人聞之必落淚的一幕，莫過於2017年她為了替國家出戰台北世大運，毅然放棄生涯爭奪世界錦標賽金牌的絕佳機會。戴資穎沒有拿過奧運和世錦賽這兩項大賽的冠軍，這是她輝煌生涯的遺憾，除了技戰術和心態上可能確實有不足之處之外，其實也缺了一些時運。當然也不能忘記她為國家做出的犧牲，至少在2017年她曾經有機會拿下世錦賽。2017年戴資穎迎來了巔峰爆發期，她奪下8座單項冠軍，參加49場比賽、贏下45場，勝率逼近9成。然而在當年夏天，她決定參加台北世大運而不是格拉斯哥的世錦賽。世錦賽冠軍可拿到150萬國光獎金，並取得12000積分，對於戴資穎的生涯地位更是大大加分；但最終小戴選擇90萬獎金、0積分的世大運，一級選手完全不重視的世大運，當年還引起國外不小的討論。後來戴資穎在官方影片中提到，她之所以放棄世錦賽，是因為台灣很難得辦一個大型運動賽會，「我必須留下來，跟大家一起拿最好的成績。」她接著也在社群分享道：「我的目標，不是只要在台灣打到前一前二，而是想要在國際上讓台灣被世界看見。」最終在那個青黃不接的時刻，日本好手奧原希望把握住了機會，她在決賽以2：1擊敗了印度好手辛度（Pusarla Venkata Sindhu）奪金。雖然不能說小戴去參加就一定能取勝，但那應該是其最佳機會去爭取世錦賽金牌。戴資穎為台灣羽壇的付出也不僅此刻，2023年在杭州亞運上作為衛冕者，戴資穎爆冷不敵日本選手大堀彩，無緣完成二連霸，當時外界都感到意外，戴資穎本人也相當難過，在混合採訪區時並未受訪。當天的情況是，外界幾乎認為戴資穎必定可以過關，因此台灣媒體那一場比賽都去跑另一項更為重要的賽事了，有去羽球場地的媒體不多，現場僅有兩家媒體在場。而就是在那樣的情況下，戴資穎爆冷輸球。當時小戴罕見露出脆弱一面，媒體詢問她是否願意談談比賽時，她委婉拒絕，當時也已經壓抑不住臉上的淚水。戴資穎在該屆亞運前的香港羽球公開賽時，其實就有手傷，首輪對上許玟琪決定退賽。雖然當下她發文要球迷不要擔心，但最終仍選擇為國出戰亞運，只是可惜傷勢影響發揮，她最終未能完成亞運金牌衛冕。