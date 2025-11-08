台灣羽球一姐戴資穎昨（7）日晚間正式宣布退役，結束長達15年的長征。消息一出，國內外羽壇多位名將紛紛送上祝福，曾與她多次交手的印度名將辛度（P.V. Sindhu）也在第一時間透過社群媒體發布一篇感性長文，以最真摯的文字，向這位「最可怕的對手」致敬，字裡行間充滿敬意與深深的不捨。
15年宿敵生涯 辛度：是戴資穎將我逼到極限
辛度在貼文中回顧兩人的漫長競爭歷程，坦言戴資穎是她職業生涯中「每次都將我逼到極限」的對手。她寫道，自己最重要的兩面國際賽獎牌，2016年里約奧運銀牌與2019年世錦賽金牌都是在與戴資穎的對戰中獲得，「在里約16強、巴塞爾8強，每一場都必須挖出從未想過的能量，才能全力應戰。」
但辛度也回憶起被小戴擊敗的時刻，包括東京奧運四強和雅加達亞運金牌戰，表示「回想起來總是藏不住笑容」。
兩人場上是敵人、場下是麻吉 辛度坦言：我討厭與妳交手
這份激烈卻純粹的競爭，讓辛度對戴資穎的心情是又愛又恨。辛度坦言，面對戴資穎時的競技壓力與技術挑戰，讓她不得不超越以往的極限。「我不會隱瞞，我討厭與妳交手。」戴資穎高超的手腕技術、迷惑性的假動作與沈穩的節奏，迫使她必須比以往更加專注與準備，「我的教練都知道，我們在比賽前要做多少準備。」
然而，競爭之外，她們也建立了深厚的情誼。辛度寫道：「超越比賽，我們收穫了真正珍貴的東西：一份寧靜的友誼、深厚的尊重，以及多年激戰形成的羈絆。」她直言，看到戴資穎退役，就像失去自己旅程中的一部分，「羽球界會懷念妳的魔力，而我也一樣。」
辛度最後送上溫暖祝福：「祝福妳在生命的第二回合同樣絢麗動人，親愛的小戴。」透過真摯文字，她不僅道出宿敵間最純粹的敬意，也不難看出戴資穎在羽壇長久以來的影響力與魅力。
