▲顏正國告別式的會場有白色花海牆設置，上面打出「顏正國殺青宴」的字樣，感覺高雅莊嚴，會場還有百位黑衣人來送他最後一程。（圖／記者蘇詠智攝）

▲鋼鐵爸（中）為顏正國的告別式費盡心力，身上的T恤則寫著「情義重天」。（圖／記者林柏年攝）

▲顏正國告別式的會場布置高雅。（圖／記者林柏年攝）

資深演員顏正國告別式於今（8）日舉行，現場聚集眾多影視圈好友與舊識，氣氛哀戚，顏正國的恩師、獄中書法老師周良敦也親自出席致詞，回憶2人相識於監獄教學課堂，情緒多次哽咽。周良敦老師說：「我在監獄裡教書法29年，教顏正國大概有7年，他剛來時幾乎不識字，但他特別努力，也特別懂得感恩。」但周良敦也親曝自己最不諒解他的地方，就是他「不珍惜自己的生命」。周良敦表示，顏正國雖然只有國中學歷、早年被娛樂圈壓力壓垮，但他在獄中展現驚人的學習毅力：「他書法曾拿全國第二名，草書翻譯成楷書能得98.5分，這樣的人，怎能說是目不識丁？」周老師語帶驕傲地說：「他只要尊重一個人，就會全力以赴去學，那份真誠，是我最感動的地方。」周良敦說顏正國為人重情重義：「我知道他對朋友的情、對恩情的義，真的是比天還要重。」他回憶去年12月最後一次見面時，顏正國親口告訴他罹患肺腺癌，「我非常難過，回去後特地拿了活性細胞營養品給他，希望他試試看。」沒想到隔天，顏正國卻將2瓶原封不動拿回來。周良敦回憶：「他說：『老師，算了。』我那時候真的很失望。」周老師紅著眼眶說，「這是我一生中最不諒解他的地方，為什麼不再試一次？為什麼要放棄自己的生命？」語畢全場一片靜默，氣氛凝重。周良敦感嘆，顏正國的離世讓他痛心不已：「他才51歲啊！」他叮囑在場所有親友與影壇後輩：「人一定要珍惜生命，把握當下。親情、友情、健康都比名利重要。」他最後哽咽地說：「阿國走了，但我們要讓他的謝幕，成為提醒自己重視健康的開始。好好活著，才是對他最深的懷念。」