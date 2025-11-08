（11月8日12：53更新：演藝人員都來了）

▲顏正國告別式放滿百朵鮮花，高雅莊嚴。（圖／記者林柏年攝）

▲李千娜（左）出席顏正國告別式，神情看來頗為哀戚。（圖／記者林柏年攝）

▲顏正國過世享年50歲。（圖／NOWnews製）

顏正國介紹 因《好小子》系列爆紅

主演《好小子》系列走紅的顏正國，10月7日因胰臟癌驟逝，享年50歲，告別式將於今（8）日上午10點在新北市殯儀館景福廳舉行。會場外的白色花海牆相當搶眼，牆上也設置了顏正國的人形立牌，氣氛莊嚴、雅緻，還沒有正式開始，已有上百穿著黑西裝的人員出現，衣服上更印著「情義重天」、「堅持做對的事」等字抓住各方目光。國影中心董事長褚明仁、朱延平都特別錄製VCR，阿國獄中的書法老師周良敦、鋼鐵爸也都上台發表對顏正國的印象，李千娜、黃尚禾、高捷、黃騰浩等40多人也都來送最後一程，令人動容。這場告別式由顏正國生前的好友—從事殯葬業的網紅鋼鐵爸為他辦理，今日不少團隊的人員穿上白色T恤，上面則有「情義重天」、「堅持做對的事」等字樣，對照顏正國的一生經歷，讓人很有感觸。鋼鐵爸今日在告別式會場設置了大型螢幕，播放顏正國生前的畫面，包括他小時候童星時期的模樣，好讓進來致意的親友、粉絲，能再重溫他的丰采。而花海牆上，則有寫著「顏正國殺青宴」的黑色字樣，鋼鐵爸將這場告別式，以「人生殺青典禮」的形式來舉行，電影在顏正國的生命中有很重要的部分，花海牆前除了有顏正國擺出動作姿勢的立牌外，旁邊還有復古式的攝影機，讓「殺青」的主題更被突顯。顏正國生前人緣好，逝世消息曝光時，演藝圈前後輩都心痛不捨，今天的告別式上，李千娜、黃尚禾、高捷、黃騰浩、喜翔、草爺、白吉勝、吳震亞、古斌、李興文、小馬、李屏賓、杜篤之、倪重華、楊貴媚、魏德聖等藝人都前來悼念，送阿國最後一程。因為合作顏正國執導的《少年吔》而結緣的李千娜與黃尚禾，之前曾連續幾天到他的靈堂上幫忙，李千娜在懷念影片中回憶當時顏正國拍片和演員們十分接近，是自己過去沒碰過的情況，也因此情誼變得很深。她透露顏正國表面上看來不在乎外界眼光，其實很在意大家怎麼看他。她最後講到滿臉淚痕，表示要送別「心目中的超級英雄」，感謝顏正國給她的很多啟發，也帶給社會許多的正面能量。而黃尚禾則在致詞時提到英雄可以不完美，但顏正國把「英雄」活生生放到他眼前，傷心說道：「他用的他的方式成為英雄，這是沒有人可以發出的光，國哥殺青了，沒辦法跟你說江湖再見⋯」接著哭了出來，李千娜在台下也看到淚崩。告別式上，顏正國的恩師、獄中書法老師周良敦也親自出席致詞，他表示顏正國雖然只有國中學歷、早年被娛樂圈壓力壓垮，但他在獄中展現驚人的學習毅力：「他書法曾拿全國第二名，草書翻譯成楷書能得98.5分，這樣的人，怎能說是目不識丁？」周老師語帶驕傲說：「他只要尊重一個人，就會全力以赴去學，那份真誠，是我最感動的地方。」周良敦說顏正國為人重情重義：「我知道他對朋友的情、對恩情的義，真的是比天還要重。」他回憶去年12月最後一次見面時，顏正國親口告訴他罹患肺腺癌，「我非常難過，回去後特地拿了活性細胞營養品給他，希望他試試看。」沒想到隔天，顏正國卻將2瓶原封不動拿回來。周良敦回憶：「他說：『老師，算了。』我那時候真的很失望。」周老師紅著眼眶說，「這是我一生中最不諒解他的地方，為什麼不再試一次？為什麼要放棄自己的生命？」語畢全場一片靜默，氣氛凝重。朱延平身為顏正國的長輩，在告別式播放的懷念影片中，從他小時候一路回述彼此緣分，表示第一次看到他是他在《小畢的故事》演出，雖然角色不大，卻特別討喜、自然，因而後來朱延平要拍攝《老少江湖》就找了顏正國，對他在該片的表現很滿意，才會再有《好小子》攜手的緣分。當年顏正國還不會功夫，在《好小子》裡的角色卻是高手，朱延平認為他的演出很自然、很鄉土，希望讓他在《好小子》裡有不同於以往的塑造，而顏正國也好強、倔強，硬是讓自己在一個月內把動作招式練到會，可是這種倔強，在朱延平的眼中，卻也害了他。處理顏正國後事的鋼鐵爸，他一上台就說：「他就在我眼前就走了....我想了一個月，我現在站在這，還是沒辦法想像這是他的告別式，我無法面對阿國走了的事實....」鋼鐵爸輸到哽咽，透露下週也他媽媽的告別式，「我內心很痛跟不捨，我不知道怎麼....為什麼老天爺要先讓我辦阿國的告別式，一週後再辦我媽媽的告別式....我一直告訴我自己我要堅強、不能倒，因為我必須照顧好幾個家庭，但是我真的很累很累，但是我不能累，有時我淚流一流撐得過去，但是我還是要感謝在座這麼多陪阿國、用各種管道謝謝祝福他的人，謝謝你們來送他，真的很謝謝你們。」鋼鐵爸話說完，台下眾人忍不住哭成一片。在書中顏正國提及自己從4歲就出道，因為拍戲時常拍到凌晨，結束後媽媽會直接送他去學校上課，不過因為拍戲時常缺課、上課也沒精神，久而久之完全跟不上學校的教學進度。在學習上得不到成就感的顏正國，參與演出的電影都擁有優良成績，因此他也放棄了學習這條路。然而拍戲時需要看劇本，才能夠知道劇情內容來拍攝，缺乏學習的顏正國根本就看不懂幾個國字，因此拍戲時總是由導演、副導演、場記來告訴自己該怎麼演。他過去出演《好小子》系列爆紅，因求學過程不順導致他誤入歧途，2001年他犯下擄人勒贖案被判15年入獄，2012年他獲假釋資格出獄、2015年演出《角頭》回歸電影圈、2018年他執導電影《角頭2：王者再起》創下1.27億票房，2022年他也自導自演《少年吔》，用自己的人生故事提醒年輕人「歹路不可行」，活出了全新的人生。生日：1974年10月10日逝世：2025年10月7日（享年50歲）配偶：圈外女性（1999年-2003年）; 圈外女性（2012年～）兒女：3子1女電視節目：《今夜一起為愛鼓掌》、《海豬仔》、《家有仙妻》、 《長不大的爸爸》代表作品：《小畢的故事》、《好小子》、《少年吔，安啦！》、《角頭》執導作品：《角頭2：王者再起》、《少年吔》獎項、入圍紀錄：1983年／《兒子的大玩偶》提名第20屆金馬獎最佳童星2009年／第12屆中原盃書法比賽社會組第二名2018年／《角頭2：王者再起》提名第20屆台北電影節台北電影獎最佳劇情長片