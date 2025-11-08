我是廣告 請繼續往下閱讀

「好小子」顏正國上個月7日因肺腺癌第4期過世，享年50歲，告別式今（8）日舉行，百位兄弟換上白衣，上面更寫「情義重天」、「堅持做對的事」等黑字，以殺青宴的帥氣方式送好友最後一程。顏正國的好友，也是負責處理後事的鋼鐵爸，難過的說還是沒辦法相信這是顏正國的告別式，「為什麼老天爺先讓我辦阿國的告別式，一週後再辦我媽媽的告別式....」哽咽的話語，讓台下親朋好友低頭痛哭。國影中心董事長褚明仁、獄中書法老師周良敦、朱延平、李千娜都特別錄製VCR，訴說對顏正國的印象和表達感激，特別是處理顏正國後事的鋼鐵爸，他一上台就說：「他就在我眼前就走了....我想了一個月，我現在站在這，還是沒辦法想像這是他的告別式，我無法面對阿國走了的事實....」鋼鐵爸說到哽咽，透露下週也是他媽媽的告別式，「我內心很痛跟不捨，我不知道怎麼....為什麼老天爺要先讓我辦阿國的告別式，一週後再辦我媽媽的告別式....我一直告訴我自己我要堅強、不能倒，因為我必須照顧好幾個家庭，但是我真的很累很累，但是我不能累，有時我淚流一流撐得過去，但是我還是要感謝在座這麼多陪阿國、用各種管道謝謝祝福他的人，謝謝你們來送他，真的很謝謝你們。」鋼鐵爸話說完，台下眾人忍不住哭成一片。這場告別式由顏正國生前的好友—從事殯葬業的網紅鋼鐵爸為他辦理，今日不少團隊的人員穿上白色T恤，上面則有「情義重天」、「堅持做對的事」等字樣，對照顏正國的一生經歷，讓人很有感觸。鋼鐵爸也在告別式會場設置了大型螢幕，播放顏正國生前的畫面，包括他小時候童星時期的模樣，好讓進來致意的親友、粉絲，能再重溫他的丰采。而在花海牆上，則有寫著「顏正國殺青宴」的黑色字樣，鋼鐵爸將這場告別式，以「人生殺青典禮」的形式來舉行，電影在顏正國的生命中有很重要的部分，花海牆前除了有顏正國擺出動作姿勢的立牌外，旁邊還有復古式的攝影機，讓「殺青」的主題更被突顯。顏正國4歲就出道，因為拍戲時常拍到凌晨，結束後媽媽會直接送他去學校上課，不過因為拍戲時常缺課、上課也沒精神，久而久之完全跟不上學校的教學進度。在學習上得不到成就感的顏正國，參與演出的電影都擁有優良成績，因此他也放棄了學習這條路。然而拍戲時需要看劇本，才能夠知道劇情內容來拍攝，缺乏學習的顏正國根本就看不懂幾個國字，因此拍戲時總是由導演、副導演、場記來告訴自己該怎麼演。他過去出演《好小子》系列爆紅，後來因求學過程不順導致他誤入歧途，2001年他犯下擄人勒贖案被判15年入獄，2012年他獲假釋資格出獄、2015年演出《角頭》回歸電影圈、2018年他執導電影《角頭2：王者再起》創下1.27億票房，2022年他也自導自演《少年吔》，用自己的人生故事提醒年輕人「歹路不可行」，活出了全新的人生。