▲菲律賓總統小馬可仕赴宿霧省勘災。（圖／美聯社／達志影像）

▲菲國氣象單位警告，鳳凰颱風的威力不容小覷。（圖／翻攝自菲律賓星報）

海鷗颱風（Kalmaegi，菲律賓稱為「蒂諾」，Tino）給菲律賓帶來嚴重災損與人命傷亡，截至發稿時間為止，已知死亡人數來到224人、另有135人失蹤。還沒來得及喘口氣，又要迎戰第26號颱風「鳳凰」（Fung Wong，菲律賓稱「烏萬」，Uwan）。菲律賓大氣地球物理及天文服務管理局（PAGASA）已經警告，鳳凰預計將為菲律賓帶來全國性的強降雨和大範圍洪水。根據《菲律賓星報》報導，菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）對於海鷗颱風造成這麼多人罹難，深感抱歉與難過，儘管政府事前已盡可能做好準備，但面對極端洪水災害仍顯不足：「他們大多數人都是被洪水沖走，因為洪水的規模太大，來勢洶洶的山洪爆發速度太快。」宿霧省（Cebu）淪為重災區，死亡跟失蹤人數都是最多的，合計破200人，其次則是西尼格羅斯省（Negros Occidental）。統計數據顯示，菲國農業損失逾8000萬披索，受災人口數超過200萬人。可怕的是，菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局（PAGASA）警告，即將來襲的鳳凰颱風，預計將為菲律賓全國帶來強降雨，以及大範圍的洪澇災害，強烈呼籲民眾和政府減災管理部門，採取一切必要措施，保護生命和財產安全。原文連結：