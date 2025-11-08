美式賣場好市多（Costco）以商品種類多元、價格平實等特色，很受台灣人喜愛。一名「雙寶媽」近期分享好市多一款保鮮膜、媽媽必備的育兒隱藏功能，包含封飲料杯不漏、包傷口、當鞋套、防水圍兜等，引發熱烈討論。有會員發現該款保鮮膜換新包裝又特價，許多人哀嚎「台南現場都沒看到」、「北台中完售」。
好市多GLAD保鮮膜為何被稱「生活智慧王」？
該名網友日前在「Costco好市多 商品經驗老實說」 臉書公開社團發文表示，「看田糸媽媽IG分享的使用妙招被燒到就跟著用了，除了包食物穩穩的，要當飲料杯的封膜也行，插吸管喝飲料完全不會漏」。
她分享自己還會拿來分裝袋裝貢丸和滷牛腱，大讚：「真的好用，堪稱生活智慧王。」提醒新包裝有柳橙汁圖案和酪梨圖案兩種，柳橙汁包裝是有黏性、酪梨包裝則是沒有黏性。
原PO發文時賣場特價100元，但只到11月3日為止。許多網友紛紛留言「北台中完售」、「台南現場都沒看到」、「完售也不能訂，真爛」、「我就是買成酪梨的那款，不知道要用到民國幾年才能用完」、「除了很難撕以外，這款真的很好用」。
不少愛用者分享各自開發的妙用途，「下雨天跑步，我拿來包手機」、「這用來包裹帶皮的水果（酪梨、蘋果）很好用且能延長保存期限」、「GLAD的主要用途是用來包書 」、「受傷包傷口洗澡很好用」。
會員開發GLAD保鮮膜「隱藏版神級妙用」
不過，也有人認為不好用，「真的很難撕」、「膠直接接觸食物….反正我是不敢」、「我覺得沒有比較好用，普通保鮮膜就非常夠用，黏得住的保鮮膜也可以，保鮮膜黏不住的這也黏不起來」、「觀望很多年大家都說好用才去買，拆來用發現沒有一個杯子或碗盤黏得住」、「PE材質的碗盤是包不起來的」。
好市多官方說明：黏貼材質與線上供貨資訊
該款保鮮膜是好市多銷售多年的長青保鮮膜，因撕取不易、切割器難用，曾被嚴厲批評是「好市多最廢商品」，評價兩極。好市多線上為正常供貨。商品說明指出，可牢固黏貼不同材質，包括紙質、陶瓷、塑膠、金屬和木材，或直接將保鮮膜對摺成封口的狀態密封不漏水。
Costco好市多 商品經驗老實說、田糸媽媽、好市多線上
我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友日前在「Costco好市多 商品經驗老實說」 臉書公開社團發文表示，「看田糸媽媽IG分享的使用妙招被燒到就跟著用了，除了包食物穩穩的，要當飲料杯的封膜也行，插吸管喝飲料完全不會漏」。
她分享自己還會拿來分裝袋裝貢丸和滷牛腱，大讚：「真的好用，堪稱生活智慧王。」提醒新包裝有柳橙汁圖案和酪梨圖案兩種，柳橙汁包裝是有黏性、酪梨包裝則是沒有黏性。
不少愛用者分享各自開發的妙用途，「下雨天跑步，我拿來包手機」、「這用來包裹帶皮的水果（酪梨、蘋果）很好用且能延長保存期限」、「GLAD的主要用途是用來包書 」、「受傷包傷口洗澡很好用」。
不過，也有人認為不好用，「真的很難撕」、「膠直接接觸食物….反正我是不敢」、「我覺得沒有比較好用，普通保鮮膜就非常夠用，黏得住的保鮮膜也可以，保鮮膜黏不住的這也黏不起來」、「觀望很多年大家都說好用才去買，拆來用發現沒有一個杯子或碗盤黏得住」、「PE材質的碗盤是包不起來的」。
該款保鮮膜是好市多銷售多年的長青保鮮膜，因撕取不易、切割器難用，曾被嚴厲批評是「好市多最廢商品」，評價兩極。好市多線上為正常供貨。商品說明指出，可牢固黏貼不同材質，包括紙質、陶瓷、塑膠、金屬和木材，或直接將保鮮膜對摺成封口的狀態密封不漏水。
Costco好市多 商品經驗老實說、田糸媽媽、好市多線上