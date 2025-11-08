我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李維維回憶與楊謹華（如圖）即興對戲時，兩人情緒張力滿點。（圖／晴天影像提供）

楊謹華和李維維在懸疑劇《看看你有多愛我》中是撕破臉的一對閨密，楊謹華在劇中飾演的怡安，不僅是單親媽媽，年輕時還曾是女團練習生，眼看就要出道，卻因為車禍改變了一生，李維維用了她的名字出道，反目成仇，劇中有許多劍拔駑張的戲碼，之前記者會上李維維還被問，要跟「謹華姐」對戲心情怎麼樣，但事實上，49歲的李維維，還比楊謹華大2歲，讓粉絲都驚呆，直呼李維維根本是吃防腐劑長大。楊謹華在《看看你有多愛我》中飾演的陳怡安，年輕時是一名女團練習生，眼看就要出道成名，