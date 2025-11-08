楊謹華和李維維在懸疑劇《看看你有多愛我》中是撕破臉的一對閨密，楊謹華在劇中飾演的怡安，不僅是單親媽媽，年輕時還曾是女團練習生，眼看就要出道，卻因為車禍改變了一生，李維維用了她的名字出道，反目成仇，劇中有許多劍拔駑張的戲碼，之前記者會上李維維還被問，要跟「謹華姐」對戲心情怎麼樣，但事實上，49歲的李維維，還比楊謹華大2歲，讓粉絲都驚呆，直呼李維維根本是吃防腐劑長大。

▲《看看你有多愛我》李維維回憶與楊謹華即興對戲時，兩人情緒張力滿點，矛盾心境瞬間被引爆，讓她差點走心。（圖／晴天影像提供）
▲李維維回憶與楊謹華（如圖）即興對戲時，兩人情緒張力滿點。（圖／晴天影像提供）
李維維、楊謹華反目！閨密撕破臉戲碼太好看

楊謹華在《看看你有多愛我》中飾演的陳怡安，年輕時是一名女團練習生，眼看就要出道成名，卻因一場突如其來的車禍讓人生急轉直下，不僅夢想破滅，也與昔日閨密反目成仇，多年後兩人重逢，往日情誼早已化為劍拔弩張的對峙，楊謹華還對著李維維意有所指地說，「妳這麼會演。」火藥味十足。

戲外談到友情觀，楊謹華感性分享：「朋友在我人生中一直很重要，但隨著年紀增長，我覺得友情不需要時時黏在一起。真正的朋友，是在關鍵時刻會互相支持，保持剛好的距離，既自在又珍貴。」

▲楊謹華在劇中還綁架自己的媽媽。（圖／晴天影像提供）
飾演前閨密Lynn的李維維則表示，兩人多年後再碰頭，氣氛緊繃到極點，其中一場對戲讓她記憶猶新：「講完台詞後我氣得猛一回頭瞪她，沒想到謹華立刻即興回了一個表情，像在說『妳能拿我怎樣？』那一瞬間我真的氣炸！」她也大讚對方的臨場反應與爆發力，「太厲害了，整場戲瞬間升溫！」

之前記者會上，李維維被問到和「謹華姐」對戲會不會覺得她氣勢太強，楊謹華馬上喊，「等一下！」意指李維維年紀比她還大，也讓許多粉絲驚訝，李維維已經49歲，還比楊謹華大2歲，這些女明星根本是吃防腐劑長大，跟剛出道時幾乎沒變。

《看看你有多愛我》全劇共6集，每週日晚間8點，全台電視頻道由八大戲劇台獨家首播，OTT頻道則由中華電信MOD、Hami Video同步獨家播映，每週連播2集。


