鳳凰颱風已增強為中颱，中央氣象署預估，將會登陸呂宋島，進入南海後北轉靠近台灣，預計下週一（10日）上午發布海警、下週二（11日）發布陸警。受鳳凰颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，下週一北部、東北部會先炸豪雨。颱風來前的假日，《NOWNEWS》記者今（8）直擊台北市場，剛好碰到溫體豬肉解禁，可以發現除了豬肉攤擠滿人潮，菜攤也出現民眾提早囤菜。新莊公有市場菜販廖炯程觀察，今天市場豬肉攤是最熱鬧的，預計明後天出現風雨的時候才會出現比較明顯的備菜人潮。他提醒如果想準備颱風蔬菜，建議先選高麗菜，能炒、能煮、能包水餃、能燉湯，是目前最划算的葉菜選擇。
通常颱風來襲前會出現一波搶菜的熱潮，《NOWNEWS》今（8）早直擊台北市場，果然出現滿滿人潮，當中有不少人是為了剛解禁的溫體豬肉而走進市場，接著順便購入一些蔬菜。市場菜販表示，現在颱風還沒來，所以蔬菜還沒有漲價，通常會在颱風過後才會變貴。
廖炯程也提到，最近葉菜類產量接上來，所以價格都往下調整，青江菜、小白菜、鵝白、油菜等都在30元以下，正時令的芥藍菜大約在30~40元，40-50元價格帶包含空心菜跟莧菜，買A菜還是要50-60元。想囤放耐放的蔬菜，大白菜跟平地高麗菜35元／斤，但三星蔥還是不便宜，一把450一公斤。根莖類、瓜類都相對耐放，價格往往也能負擔。但價格會因為各地需求、等級而出現差異。
如果颱風來臨前，想要囤一些蔬菜的話，廖炯程建議可以優先選「高麗菜」，除了耐放還能活用各種料理，能炒、能煮、能包水餃、能燉湯，是颱風天後的最後一道防線，是目前最划算的葉菜選擇。他同時也教如何挑選好吃的高麗菜，目前市面上多為高山種「尖頭高麗菜」，甜度高、口感脆、外葉翠綠、葉心鮮嫩，氣候冷、日夜溫差大讓糖分更高。唯一要注意的是別買到進口貨，那種葉面蒼白、梗硬不甜、久煮不爛的高麗菜，多半便宜但不好吃。
高麗菜挑選重點
◼︎1.葉片完整、無爛葉或傷痕
◼︎2.翠綠有光澤、不要死白
◼︎3.葉梗壓起來有彈性、不軟爛
◼︎4.想吃脆口選大顆但輕，想吃多汁選小顆但重
避免：葉面蒼白、梗硬、久煮不爛的進口菜。
資料來源：中央氣象署、新莊公有市場菜販廖炯程
