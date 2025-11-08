（16:02 更新內文）iPhone 17撐一個半月還是跌價了！根據傑昇通信公布的最新「10月手機降價排行榜」顯示，iPhone 17 Pro Max（2TB）以單月2020元降幅，成為「10月降價王」，不過從累計總降幅來看， Galaxy Z Fold7（12GB／512GB）以總降價1萬6910元的驚人金額，蟬聯「降價機王」寶座。
iPhone 17降價原因揭密：雙11、普發一萬元成推手
傑昇通信表示，新一代 iPhone 17 系列上市以來銷售火熱，不僅迅速擠進熱銷榜，也在短時間內出現價格鬆動，iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max共6機型降價1010元至2020元，包下「10月手機降價排行榜」前四名及第八、第九名，平均降幅約3%。
10月 iPhone 的大規模降價原因，傑昇通信認為，不代表蘋果定價策略失靈，主要原因來自通路端在十月連假檔期積極促銷，加上各大電商與實體通路提前為雙11、普發一萬元暖身，才讓消費者感受到價格明顯鬆動。
蟬聯「總降價機王」！三星摺疊旗艦Z Fold7累計降近1.7萬
Android 手機的降幅也沒讓人失望，其中以三星 Galaxy Z Fold7（12GB／512GB） 最吸睛，憑藉累計高達 1萬6910 元 的降幅，成功蟬聯「總降價機王」。原價6萬6900元的Galaxy Z Fold7，現在4萬9990元就能入手。
傑昇通信分析，三星摺疊系列自上市以來價格逐漸回歸合理區間，隨著 Google、vivo 等新摺疊機接連登場，Z Fold7 的售價自然順勢下探，形成常態性促銷。預料隨著雙11與年底感恩檔期開跑，三星摺疊機價格仍有機會再創新低。
資料來源：傑昇通信
