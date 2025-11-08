范姜彥豐在上個月29日指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）後，於3日首度露面，現身好友天后闆妹雙11直播活動，神情雖略顯憔悴，仍努力展露笑容，還笑著喝下標榜「粿王飲料」的商品。但不料這舉動卻被陶晶瑩於《陶色新聞》指出會對他形象扣分，可能會被認為是在消費婚姻、消費老婆。
陶晶瑩在4日於《陶色新聞》談到范姜彥豐、粿粿與王子的風波，其中她與來賓吳小帽提到范姜彥豐登上天后闆妹直播時，喝「粿王飲料」的行為，「這件事情對於范姜非常的扣分，好感度瞬間下降，因為本來認為你是受害者，怎麼會拿老婆外遇這件事來消費自己、消費老婆」，但另一方面，吳小帽也指出范姜彥豐可能臨時被cue，只能順勢配合對方。
陶晶瑩不解范姜彥豐上直播原因：通常都會躲起來
而陶晶瑩也表示對於范姜彥豐上直播原因感到很不解，「以過去藝人來講，在風頭上的時候，大家都躲起來，像王子就是這樣」，吳小帽則點出可能是新舊媒體時代的差異，藝人面對事情會有不同處理方式，范姜彥豐出現在直播中，可能就會有高流量，讓他講自己想說的話，但若發言不慎或時機不當，也可能產生誤會，造成形象扣分。
陶晶瑩怒批王子粿粿行為 直呼3人都不成熟
除此之外，陶晶瑩也提到粿粿與王子在社群平台的對話，還模仿兩人在美國看著彼此說「好好玩哦」的畫面，下一秒直接臉垮，「真的是吃人夠夠，這麼明目張膽」。
但陶晶瑩也好奇，范姜彥豐在爆料的時候，是否有先去找過粿粿和王子，否則這樣爆出來，最終受傷的都還是家人，她以自身為例，提到女兒現在都會說她PO的照片很醜，那些都是黑歷史，「很多星二代都有很多困擾，我們已經給小孩造成一些別的小孩不會有的困擾了」，直呼3個人都不成熟。
資料來源：飛碟聯播網YouTube
📌看更多范姜彥豐、粿粿婚變相關新聞
