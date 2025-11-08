我是廣告 請繼續往下閱讀

▲姜河那（左）同意另一半跟異性出去玩，讓金英光（左2起）、姜河那、Rain超傻眼。（圖／시즌비시즌 Season B Season YouTube）

▲姜河那（左）認為，會劈腿的人，就是會劈腿，有沒有男女混合旅行都一樣。（圖／시즌비시즌 Season B Season YouTube）

近來，台灣娛樂圈最火熱的八卦話題，非粿粿（江瑋琳）和王子（邱勝翊）莫屬，2人被爆今年3月在美國旅遊時擦出愛火，讓粿粿的老公范姜彥豐慘成「綠帽男」。巧合的是，Rain最近在節目中找來金英光、姜河那、姜泳錫，一起討論「我的另一半可以去男女混合旅行嗎？」話題，沒想到現場只有姜河那一人舉手贊同，直言：「會劈腿就是會劈腿。」觀點一出全場傻眼。粿粿、范姜彥豐2022年結婚，育有1女，但今年10月底爆出粿粿出軌，對象還是好兄弟王子。粿王擦出火花的時間點，疑似是今年3月，當時粿粿和王子、簡廷芮、晏柔中、胡釋安、王品澔等人一起去美國旅遊，但粿粿事後否認不是出國才外遇，而是因為與范姜彥豐價值觀不合，婚姻早已漸漸破裂，才會犯錯。Rain和金英光、姜河那、姜泳錫等人近期聊到「我的另一半可以去男女混合旅行嗎？」的議題，現場只有姜河那舉手贊同，其餘3人全都搖頭，Rain看到姜河那同意當場傻眼：「為什麼？讓我冷靜一下...」姜河那急忙補充，是指還沒結婚的情況下，但其他人認為有沒有婚姻都無關，態度堅決：「不行就是不行。」Rain進一步舉例問：「如果你女朋友和她幾個女性朋友、還有幾位男生要一起去旅行，但你因為工作沒空，會答應嗎？」姜河那的答案依舊沒變，Rain再度無語：「哇……你是走美國風格。」姜河那也舉例：「如果是我女朋友跟英光哥2個人去旅行，那當然不行，但如果是大家跟朋友一起去旅行，這不就一樣嗎？」Rain嘆氣直言：「可是你知道，人是無法預料的，萬一去了之後，英光突然說要去夜店一起玩呢？190公分的英光哥喔，然後2人眼神對上、乾杯，英光就一直這樣：『妳今天看起來好漂亮。』然後2人開始黏在一起，你想像一下，你是說這種情況也行？」但姜河那依舊不改立場。姜河那堅持：「老實說，我覺得要偷吃的人，就算沒出去也會偷吃。」姜泳錫怒回：「那幹嘛要談戀愛？反正都會出軌。」Rain就突然感慨，說能懂姜河那的心理，「我以前也那樣想過，也不能說完全不可能。你人在家，你女朋友卻去旅行，還跟一個男性朋友，而且那男生還長得像英光那樣高帥，而你根本不認識他。」金英光雖然不滿一直被拿來當做比喻，但也說：「如果我女友堅持要去，我會很難過。」這段影片曝光後，立刻在台灣掀起討論，許多網友也聯想到「范姜粿王」的美國出軌行，留言幾乎一面倒：「另一半絕對不能跟異性一起出遊」、「Rain那段夜店模擬太寫實」、「姜河那太天真」。也有網友感嘆：「粿粿事件就是現實版案例。」