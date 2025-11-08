三大電信「4G 499不降速吃到飽」方案全部退場，《NOWNEWS》實際查看，目前中華電信、遠傳電信、台灣大哥大4G 499都為「限速吃到飽」方案，限制在21 Mbps網速裡，想要擁有以往不降速吃到飽，就需要改為599~ 699資費。同時詢問中華電信官方，也確定「4G 499不降速吃到飽」已經退場。但在遠傳、台灣大的官網裡搭配雙11加碼送幣，攤提回去，一個月其實還是只要499元，可說是隱藏版的4G 不降速吃到飽方案了。
🟡中華電信
中華電信4G 499限速吃到飽
◼︎方案／合約：4G 499元，24個月
◼︎上網：4G網路吃到飽，但最高速率21Mbps。官方指出網速用來應付LINE、FB、IG、YouTube、追劇、網購、瀏覽網頁、收發eMail都沒問題。
◼︎贈品：雙11新客戶加送Hami Point 300點、Hami Video網紅館前兩個月０元
◼︎網內／外／市話：網內前5分鐘免費、網外含25分鐘、市話內含10分鐘免費
中華電信 新客 4G 599不限速吃到飽
◼︎方案／合約：限新客，4G 599元，24個月
◼︎上網：4G不限速吃到飽
◼︎贈品：Hami Video網紅館前兩個月０元
◼︎網內／外／市話：網內前5分鐘免費＋45分鐘、網外40分鐘、市話15分鐘
中華電信4G 699不限速吃到飽
◼︎方案／合約：4G 699元，30個月
◼︎上網：4G不限速吃到飽
◼︎贈品：Hami Video網紅館前兩個月０元
◼︎網內／外／市話：網內前5分鐘免費＋45分鐘、網外40分鐘、市話15分鐘
🟡遠傳電信
遠傳電信4G 499限速吃到飽（12期）
◼︎方案／合約：4G 499元／12個月
◼︎上網：4G限速21Mbps，吃到飽
◼︎贈品：遠傳幣600 或 friDay購物600元 或 帳單折抵50元×6個月（三擇一）
◼︎網內／外／市話：網內免費、網外每月30分鐘、市話每秒0.11元
◼︎折抵後約當月租：如果選擇價值600的贈品，攤提12的月，等於每月可以省5元，約449元／月
遠傳電信4G 499吃到飽（24期）
◼︎方案／合約：4G 499元／24個月
◼︎上網：4G限速21Mbps，吃到飽
◼︎贈品：全家超商1000元、遠傳幣1200元、friDay購物1500元 或 帳單折抵100元×6個月（四擇一），新申辦、攜碼加碼送1111遠傳幣
◼︎網內／外／市話：網內免費、網外每月110分鐘免費、市話每秒0.11元
◼︎折抵後約當月租：約437元／月，以friDay購物1500元÷24個月試算
遠傳電信4G 599不限速吃到飽（12期）
◼︎方案／合約：4G 599元／12個月
◼︎上網：4G不限速吃到飽
◼︎贈品：遠傳幣600 、friDay購物600元、帳單折抵50元×6個月（三擇一）
◼︎網內／外／市話：網內免費、網外每月30分鐘免費、市話每秒0.11元
◼︎折抵後約當月租：約549元／月（以600元贈品÷12個月試算）
遠傳電信4G 599不限速吃到飽（24期）
◼︎方案／合約：4G 599元／24個月
◼︎上網：4G不限速吃到飽
◼︎贈品：全家超商2000元、遠傳幣2400元、friDay購物3000元（三擇一）
◼︎網內／外／市話：網內免費、網外每月30分鐘免費、市話每秒0.11元
◼︎折抵後約當月租：約474元／月（以friDay購物3000元÷24個月試算）
遠傳電信4G 699不限速吃到飽（24期）
◼︎方案／合約：4G 699元／24個月
◼︎上網：4G不限速吃到飽
◼︎贈品：遠傳幣4000
◼︎網內／外／市話：網內免費、網外每月200分鐘免費、市話每秒0.11元
◼︎折抵後約當月租：約532元／月（以遠傳幣4000元÷24個月試算）
🟡台灣大哥大
台灣大哥大4G 599不限速吃到飽
◼︎方案／合約：4G 599元，24個月
◼︎上網：4G不限速吃到飽
◼︎贈品：新客送2400 mo幣、續約送登記送1100 myfone online電子禮券＋Perplexity Pro一年免費。
◼︎網內／外／市話：網內免費、網外每月30分鐘免費、贈每月國內語音通話費$100
◼︎折抵後約當月租：約499元／月（以新客mo幣送2400元÷24個月試算）
台灣大哥大4G 499限速吃到飽
◼︎方案／合約：4G 499元，24個月
◼︎上網：4G限速21 Mbps，吃到飽
◼︎贈品：新客送1200 mo幣，續約預約登記送1100 myfone online電子禮券＋A Perplexity Pro一年免費
◼︎網內／外／市話：網內免費、網外每月25分鐘免費、贈每月語音通話金$499
◼︎折抵後約當月租：約449元／月（以新客mo幣送1200元÷24個月試算）
