偶像劇《天國的嫁衣》在2004年播出時引發超狂追劇潮，劇中主演王心凌、立威廉、明道等人也都因此人氣暴漲。而昨（7）日，在劇中飾演第二男主角的明道，突然在微博PO出與張韶涵的影片，重現當時在劇中初遇的片段，時隔21年的回憶殺，讓粉絲忍不住直呼「我的青春圓滿了」，明道還在貼文中表示「未完待續」。
明道在昨日於微博寫下：「這一部劇叫做『未完待續』」，並放出與張韶涵重現《天國的嫁衣》的片段，穿插著過往與現在，程海諾（明道 飾）與歌手歐若拉（張韶涵 飾）在機場躲避記者時相撞，張韶涵撿起程海諾的手鍊，兩人初次相遇後互問職業與名字，接著畫面回到現在，張韶涵問對方名字，明道回「程海諾」，並微笑對看。
明道影片掀回憶殺 粉絲直呼：是我們圓滿的青春印記
據悉，張韶涵當時只是客串最後一集，但兩人高顏值讓許多人都敲碗續集。而這短短一幕，也火速引發粉絲們的回憶殺，「是我們圓滿的青春印記」、「當時多期待你們拍第二部啊！可惜沒有後續」、「這是誰的青春，又是誰的意難平」等。不少人也大讚明道與張韶涵像是吃防腐劑一樣，經過了21年都沒有變。
《天國的嫁衣》播出當時主演人氣暴漲 傳出將翻拍
《天國的嫁衣》是2004年由王心凌、立威廉和明道主演的台灣偶像劇，劇情講述天真率性的農莊女孩陶艾青（王心凌 飾）與頂尖服裝設計師陸子皓（立威廉 飾）之間充滿誤會又曲折的愛情故事，以及與賽車手程海諾之間發展出的三角關係。
據悉，《天國的嫁衣》在當時創下不錯的收視紀錄，在台灣與中國等地都非常受歡迎，是許多觀眾的回憶，也是是台灣偶像劇黃金時期的代表作之一，就連劇中演員人氣也直接翻漲。2018年還傳出翻拍消息，再度引發熱議。
資料來源：明道微博
我是廣告 請繼續往下閱讀
據悉，張韶涵當時只是客串最後一集，但兩人高顏值讓許多人都敲碗續集。而這短短一幕，也火速引發粉絲們的回憶殺，「是我們圓滿的青春印記」、「當時多期待你們拍第二部啊！可惜沒有後續」、「這是誰的青春，又是誰的意難平」等。不少人也大讚明道與張韶涵像是吃防腐劑一樣，經過了21年都沒有變。
《天國的嫁衣》播出當時主演人氣暴漲 傳出將翻拍
《天國的嫁衣》是2004年由王心凌、立威廉和明道主演的台灣偶像劇，劇情講述天真率性的農莊女孩陶艾青（王心凌 飾）與頂尖服裝設計師陸子皓（立威廉 飾）之間充滿誤會又曲折的愛情故事，以及與賽車手程海諾之間發展出的三角關係。
據悉，《天國的嫁衣》在當時創下不錯的收視紀錄，在台灣與中國等地都非常受歡迎，是許多觀眾的回憶，也是是台灣偶像劇黃金時期的代表作之一，就連劇中演員人氣也直接翻漲。2018年還傳出翻拍消息，再度引發熱議。
資料來源：明道微博