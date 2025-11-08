偶像劇《天國的嫁衣》在2004年播出時引發超狂追劇潮，劇中主演王心凌、立威廉、明道等人也都因此人氣暴漲。而昨（7）日，在劇中飾演第二男主角的明道，突然在微博PO出與張韶涵的影片，重現當時在劇中初遇的片段，時隔21年的回憶殺，讓粉絲忍不住直呼「我的青春圓滿了」，明道還在貼文中表示「未完待續」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
明道在昨日於微博寫下：「這一部劇叫做『未完待續』」，並放出與張韶涵重現《天國的嫁衣》的片段，穿插著過往與現在，程海諾（明道　飾）與歌手歐若拉（張韶涵　飾）在機場躲避記者時相撞，張韶涵撿起程海諾的手鍊，兩人初次相遇後互問職業與名字，接著畫面回到現在，張韶涵問對方名字，明道回「程海諾」，並微笑對看。

▲明道（左）時隔21年重現《天國的嫁衣》！合體張韶涵（右）片段瘋傳：未完待續。（圖／微博@鯊糖餅）
▲明道（左）時隔21年與張韶涵（右）重現《天國的嫁衣》。（圖／微博@鯊糖餅）
明道影片掀回憶殺　粉絲直呼：是我們圓滿的青春印記

據悉，張韶涵當時只是客串最後一集，但兩人高顏值讓許多人都敲碗續集。而這短短一幕，也火速引發粉絲們的回憶殺，「是我們圓滿的青春印記」、「當時多期待你們拍第二部啊！可惜沒有後續」、「這是誰的青春，又是誰的意難平」等。不少人也大讚明道與張韶涵像是吃防腐劑一樣，經過了21年都沒有變。

《天國的嫁衣》播出當時主演人氣暴漲　傳出將翻拍

《天國的嫁衣》是2004年由王心凌、立威廉和明道主演的台灣偶像劇，劇情講述天真率性的農莊女孩陶艾青（王心凌　飾）與頂尖服裝設計師陸子皓（立威廉　飾）之間充滿誤會又曲折的愛情故事，以及與賽車手程海諾之間發展出的三角關係。

據悉，《天國的嫁衣》在當時創下不錯的收視紀錄，在台灣與中國等地都非常受歡迎，是許多觀眾的回憶，也是是台灣偶像劇黃金時期的代表作之一，就連劇中演員人氣也直接翻漲。2018年還傳出翻拍消息，再度引發熱議。

資料來源：明道微博

📌看更多張韶涵、明道相關新聞
張韶涵真的生氣了！遭狗仔跟拍怒嗆149字　7年未在台開唱理由曝光
明道夢中情人是舅媽！第一眼就動心　被催婚喊：像我舅媽的馬上娶
直播賺更多！明道小紅書「陪睡」一夜進帳2億　他分享成功1關鍵

相關新聞

明道凌晨打給劉宇寧！為幫好友拿簽名照　反被虧：從沒覺得你有用

明道直播賣10億！辰亦儒創4.6億佳績　藝人轉戰網路翻轉第二人生

F4合體後明道聯絡朱孝天！竟慘遭刪好友　重加後直呼：不用解釋

明道客串《長安的荔枝》10分鐘撈千萬代言！直播一場2.1億賺飽飽