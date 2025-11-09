中央氣象署表示，鳳凰颱風預計今（9）日升級為強颱，並預測在下周三（11月12日）晚間登陸台灣西部，天氣臉書粉專「觀氣象看天氣」就指出，上一次在11月登陸台灣的颱風，是1967年吉達颱風，如果這次鳳凰颱風登陸，將會成為58年後，再次於11月登陸的颱風。其實颱風11月登陸不是最晚紀錄，台灣氣象觀測史上，最晚登陸台灣的颱風是「南瑪都」，它在2004年12月4日從屏東縣枋寮鄉登陸，是107年來第一個在12月登陸的颱風。
南瑪都11月底生成 先到菲律賓再迴轉台灣
中度颱風南瑪都最早在2004年11月27日，於澎貝島（Pohnpei）南南西方155浬處發展，並在同年11月29日成長為「南瑪都颱風」，朝西北西移動，並持續增強。12月2日南瑪都在菲律賓馬尼拉東方約220浬處，達到強度最強的時候，為JTWC（美國聯合颱風警報中心）分級中的超級颱風，台灣氣象署分級為中度颱風，後續南瑪都快速接近呂宋島陸地，強度也因此減弱。
12月3日南瑪都通過呂宋島後轉向北北西進入巴士海峽，之後大迴轉，以東北東朝台灣移動，並在12月7日7時40分左右，以輕度颱風之姿在屏東枋寮附近登陸，成為過去107年有觀測紀錄以來，第一個於12月登陸台灣的颱風，被媒體稱為「冬颱」，同日9時30分左右從東太麻里附近進入台灣東南部海面，隨在下午2點於石垣島附近轉變為溫帶氣旋。
雖然南瑪都登陸台灣時是輕度颱風，但其外圍環流與東北季風形成共伴效應，導致北部、東半部有超大豪雨發生，其中花蓮縣秀林鄉布洛灣有高達907毫米的日降雨量，更於35小時內累積了1090毫米的降雨量，根據氣象署資料，南瑪都共造成2人死亡、2人失蹤，農業損失估計達新台幣6.7億元。
鳳凰外圍環流＋東北季風共伴 北部、宜花明炸雨
氣象署表示，鳳凰颱風在通過菲律賓北上後，預估明（10）日午後就會發布海上颱風警報，明天受到颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部、宜花地區將開始有劇烈降雨。鳳凰颱風預計在周三（11月12日）晚間登陸西半部，屆時北部、宜蘭雨勢漸緩，不過中南部、花東轉為降雨熱區，提醒民眾多加留意天氣動態。
資料來源：氣象署、中央氣象署颱風資料庫
