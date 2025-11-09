鳳凰颱風路徑對台威脅大，中央氣象署預報員張承傳表示，海上颱風警報預估明（10）日午後發布，明天颱風和東北季風的「共伴效應」就會替北部、宜花帶來劇烈降雨，周三（11月12日）鳳凰颱風可能登陸西半部，屆時大台北、宜蘭雨勢趨緩，中南部、花東轉為降雨熱區，未來一周天氣務必特別留心。
鳳凰颱風路徑會轉彎 周三直衝台灣陸地
張承傳指出，鳳凰颱風今晚會登陸菲律賓呂宋島，明天進入南海，周二、周三往北轉向靠近、登陸台灣，周四（11月13日）在台灣東北方海面消散；強度方面，今天白天往西過程中，將達強颱，通過菲律賓後降為中颱，靠近台灣過程中有機會減弱為輕颱，氣象署目前預估明天中午後發布「海上颱風警報。」
注意颱風共伴效應 周一、周二北部猛烈雨勢
張承傳說明，今天下午東北季風增強，基隆北海岸、大台北、宜蘭的降雨會增多，花東、恆春也有零星雨勢，周一、周二颱風外圍環流和東北季風影響，將會出現「共伴效應」，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島雨勢劇烈，尤其大台北、宜花有豪雨等級以上降雨，桃園以南則有局部短暫雨。
張承傳提及，周三鳳凰颱風接近甚至可能登陸，台灣轉吹西南風至南風，此時大雨、豪雨的範圍會轉移到中南部、花東，北部、宜蘭則變成背風面，整體雨勢會比較趨緩，主要以局部短暫陣雨為主；周四鳳凰颱風移動到台灣東北方海面，各地降雨趨緩。
鳳凰颱風不只暴雨 強風上看11級
張承傳提醒，隨著颱風靠近、東北季風增強，今明兩天「台南以北、基隆北海岸、台東、離島」平均風力6級、陣風8級；周一苗栗、台中、彰化、澎湖、恆春都有平均風力9級、陣風11級機率；周二、周三颱風最靠近，風力有機會再變更大。
氣溫方面，張承傳指出，由於東北季風增強、鳳凰颱風帶來雨勢，周一至周六，北台灣白天高溫都只有23至24度，低溫20至22度；中南部周一仍有30度，下半週降為26至28度。
資料來源：中央氣象署
