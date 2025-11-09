鳳凰颱風今（9）日晚上將登陸菲律賓，隨後北上靠近台灣，臉書天氣粉專「觀氣象看天氣」表示，預計周三晚間（11月12日）登陸台灣西部，北上靠近的過程中，「鳳凰颱風減弱的程度」，會是對台灣實際影響的關鍵；目前預報來看，西半部首當其衝，北部、東部則是要注意「共伴效應」帶來的劇烈降雨。
鳳凰颱風估周三登陸 1967年後首次11月颱風登陸
觀氣象看天氣指出，鳳凰颱風預計在今天晚間登陸菲律賓呂宋島後，進入南海逐漸北上，朝台灣西部靠近，並在周三晚上登陸台灣西部地區，目前來看，鳳凰颱風將會是1967年後首次在11月登陸台灣的颱風，登陸位置甚至可能在中部、台中以北。
鳳凰颱風靠近台灣會減弱 登陸前甚至可能消散
觀氣象看天氣說明，目前鳳凰颱風的底層已建立，正在鞏固眼牆，預估在登陸菲律賓之前，強度有機會達到強烈颱風等級；從菲律賓出海後強度略為減弱，但目前看來，菲律賓西方海域的海溫條件，仍有利它短暫重整結構，維持中度颱風左右的強度。
當鳳凰颱風逐漸北上、來到台灣海峽南側時，海溫、海水熱含量會明顯降低，加上東北風冷空氣的影響，強度有可能下降至輕度颱風，甚至有部分模式顯示，鳳凰颱風可能在登陸台灣前，減弱為熱帶性低壓。
鳳凰颱風襲台前動態最關鍵 北東嚴防共伴效應
觀氣象看天氣強調，目前來看，鳳凰颱風從南海到台灣海峽這段路，將是決定「強度、走向、對台實際風雨影響」的關鍵階段，特別是對西半部地區的影響最為明顯。
觀氣象看天氣提醒，周一、周二（11月10日至11月11日）北部和東部就需特別留意颱風環流與東北風共伴效應，會帶來相當驚人的雨勢，周三、周四西半部的天氣，取決於鳳凰颱風減弱速度與北轉角度，「若減弱較慢、路徑又靠近西部，風雨將會顯著增強。」
明起連4天吹強風 沿海注意12級陣風
觀氣象看天氣提及，目前可以確定的是，周一至周四，台灣各海面風浪都將明顯增強，沿海需注意10級強陣風澎湖、苗栗至雲林沿海可能出現11至12級陣風，內陸陣風則要視颱風實際狀況而定，登陸點附近內陸，可能有9至10級陣風，北部及東北部則可能達到8至10級。
觀氣象看天氣也補充，前一次在11月登陸的颱風，是1967年的吉達颱風；上一次登陸中部的中颱1986年的韋恩颱風；上一次登陸台中以北的輕颱，是2002年的娜克莉颱風。
資料來源：觀氣象看天氣
🟡「鳳凰颱風」相關議題
鳳凰颱風挑戰強颱！北部東部大雨躲不掉 吳德榮揭風雨最劇時間點
鳳凰颱風成穿心颱！氣象署示警：下週登陸西南部 全台躲不過暴雨
鳳凰颱風準備撲台！14縣市「暴風圈侵襲機率」破5成 明升級強颱
我是廣告 請繼續往下閱讀
觀氣象看天氣指出，鳳凰颱風預計在今天晚間登陸菲律賓呂宋島後，進入南海逐漸北上，朝台灣西部靠近，並在周三晚上登陸台灣西部地區，目前來看，鳳凰颱風將會是1967年後首次在11月登陸台灣的颱風，登陸位置甚至可能在中部、台中以北。
觀氣象看天氣說明，目前鳳凰颱風的底層已建立，正在鞏固眼牆，預估在登陸菲律賓之前，強度有機會達到強烈颱風等級；從菲律賓出海後強度略為減弱，但目前看來，菲律賓西方海域的海溫條件，仍有利它短暫重整結構，維持中度颱風左右的強度。
當鳳凰颱風逐漸北上、來到台灣海峽南側時，海溫、海水熱含量會明顯降低，加上東北風冷空氣的影響，強度有可能下降至輕度颱風，甚至有部分模式顯示，鳳凰颱風可能在登陸台灣前，減弱為熱帶性低壓。
觀氣象看天氣強調，目前來看，鳳凰颱風從南海到台灣海峽這段路，將是決定「強度、走向、對台實際風雨影響」的關鍵階段，特別是對西半部地區的影響最為明顯。
觀氣象看天氣提醒，周一、周二（11月10日至11月11日）北部和東部就需特別留意颱風環流與東北風共伴效應，會帶來相當驚人的雨勢，周三、周四西半部的天氣，取決於鳳凰颱風減弱速度與北轉角度，「若減弱較慢、路徑又靠近西部，風雨將會顯著增強。」
觀氣象看天氣提及，目前可以確定的是，周一至周四，台灣各海面風浪都將明顯增強，沿海需注意10級強陣風澎湖、苗栗至雲林沿海可能出現11至12級陣風，內陸陣風則要視颱風實際狀況而定，登陸點附近內陸，可能有9至10級陣風，北部及東北部則可能達到8至10級。
觀氣象看天氣也補充，前一次在11月登陸的颱風，是1967年的吉達颱風；上一次登陸中部的中颱1986年的韋恩颱風；上一次登陸台中以北的輕颱，是2002年的娜克莉颱風。
資料來源：觀氣象看天氣
🟡「鳳凰颱風」相關議題
鳳凰颱風挑戰強颱！北部東部大雨躲不掉 吳德榮揭風雨最劇時間點
鳳凰颱風成穿心颱！氣象署示警：下週登陸西南部 全台躲不過暴雨
鳳凰颱風準備撲台！14縣市「暴風圈侵襲機率」破5成 明升級強颱
更多「鳳凰颱風動態」相關新聞。