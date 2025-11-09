鳳凰颱風將在通過菲律賓後北上，預估周三（11月12）日登陸台灣西半部，中央氣象署表示，鳳凰颱風的路徑在歷年統計中，發生機率只有3.31%；天氣風險公司資深顧問吳聖宇認為，鳳凰颱風路徑很像2004年的「南瑪都颱風」，當年也是冬季登陸台灣，「共伴效應」甚至導致北部、東半部狂下豪雨。
鳳凰颱風鬼轉襲台 路徑發生機率只有3.31%
前中央氣象局科技中心顧問王時鼎曾將影響台灣地區的颱風路徑分為10大類，氣象署預報員張承傳指出，鳳凰颱風路徑目前比較像第8類或第9類，也就是「通過台灣南部海面向東或東北進行」，以及「過台灣南部向東或東北進行」，發生機率分別為3.31%和6.62%。
鳳凰颱風路徑詭異 激似2004年南瑪都颱風
不少人認為鳳凰颱風路徑類似先前的丹娜絲或山陀兒，不過吳聖宇認為，只有靠近台灣這一段才稍微有點像，整段路徑來看的話，最像的仍是2004年的南瑪都颱風，這個颱風的歷史紀錄也是這次鳳凰颱風預報的重要參考範例。
2004年的南瑪都颱風是12月初侵襲台灣，路徑也是通過菲律賓後北轉，由西向東在屏東枋寮登陸，穿過台東後進入臺灣東南部海面，當時受颱風環流與東北季風的「共伴效應」影響，北部、東半部有豪雨發生，花蓮最大累積雨量達1090毫米，部分地區道路坍方，共計2人死亡、2人失蹤，農林漁牧損失約6.7億元。
資料來源：中央氣象署、天氣職人-吳聖宇臉書
