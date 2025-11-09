我是廣告 請繼續往下閱讀

鳳凰颱風襲台時間估延後！吳聖宇：中部以南都有機會登陸

▲吳聖宇提到，鳳凰颱風昨晚到今日白天強度達到顛峰，有機會升級成強颱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

原先預估於下週三（12日）白天經過台灣上空，現在改預估等到12日晚間才進來，下週四（13日）白天這段期間仍在過境台灣，遠離台灣時間因此要延後到下週四晚間之後，整個時程往後延了大約12小時

鳳凰颱風登陸台灣位置仍是目前最大變數，研判中部以南的任一個點都有機會

▲吳聖宇分析，原先預估於下週三（12日）白天經過台灣上空，現在改預估等到12日晚間才進來，下週四（13日）白天這段期間仍在過境台灣，遠離台灣時間因此要延後到下週四晚間之後，整個時程往後延了大約12小時。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）

今午後變天炸雨！鳳凰颱風路徑「重演南瑪都颱風」

鳳凰颱風北上靠近台灣因大氣條件不適合，預期強度會持續減弱，暴風圈接觸台灣陸地時估僅剩輕颱等級，等到經過中央山脈進入台灣東部、東北部海面，則有機會減弱為熱帶性低氣壓

▲吳聖宇特別提醒，今（9日）下午起台灣附近的東北季風會先增強，接著今晚鳳凰颱風水氣會開始抵達台灣附近。下週一、週二（10、11日）颱風在台灣西南方海面逐漸北上，位置上來說非常適合共伴效應的發生。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.08.10）

鳳凰颱風估今升級強颱！氣象署：下周登陸台灣西半部

下週一、下週二（10日至11日）開始受到颱風外圍環流影響，加上東北季風共伴效應，將會帶來明顯雨勢。下週三晚間至下週四清晨，颱風中心則有機會登陸台灣西半部，但登陸地點仍有不確定性