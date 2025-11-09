鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象署表示，鳳凰颱風最快將於今（9）日升級成強颱，並於下周登陸台灣。氣象專家吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，鳳凰颱風原先預估在下週三（12日）白天經過台灣上空，但因預報趨勢微調，預估時間延後改為下週三（12日）晚間，遠離台灣亦延至下週四（13日）晚間，登陸位置中部以南都有機會。但吳聖宇提醒，今日下午起東北季風就會增強，接著晚上水氣就會抵達台灣，建議北部、東北部和東部民眾事先注意防颱準備。
鳳凰颱風襲台時間估延後！吳聖宇：中部以南都有機會登陸
氣象專家吳聖宇於臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，鳳凰颱風昨晚到今日白天強度達到顛峰，有機會升級成強颱，未來路徑與先前看法相同，將大甩尾轉彎後往台灣前進，預報趨勢與先前沒有明顯變化，但仍有部分微調，主要是進入南海後繞出去的距離稍微變遠一點。
吳聖宇說明，因上述原因，颱風中心以及本體環流經過台灣上空時間比先前預估晚，原先預估於下週三（12日）白天經過台灣上空，現在改預估等到12日晚間才進來，下週四（13日）白天這段期間仍在過境台灣，遠離台灣時間因此要延後到下週四晚間之後，整個時程往後延了大約12小時。
吳聖宇強調，鳳凰颱風登陸台灣位置仍是目前最大變數，研判中部以南的任一個點都有機會，至於在哪邊登陸、如何通過台灣上空，都會關係到下週三、週四各地風雨變化情況，仍需要再觀察，有可能得等到下週一（10日）颱風進入南海，並往北後才會比較明朗。
今午後變天炸雨！鳳凰颱風路徑「重演南瑪都颱風」
吳聖宇進一步分析，坦言個人認為鳳凰颱風路徑不像丹娜絲或山陀兒，若觀看整段路徑是完全不像的，只有靠近台灣這一段才稍微雷同，「就是一個從台灣海峽南部往中部以南沿岸靠近的颱風，整段路徑來看的話，最像的仍是2004年的南瑪都颱風，這個颱風的歷史紀錄也是這次鳳凰颱風預報的重要參考範例。」
不過吳聖宇提到，鳳凰颱風北上靠近台灣因大氣條件不適合，預期強度會持續減弱，暴風圈接觸台灣陸地時估僅剩輕颱等級，等到經過中央山脈進入台灣東部、東北部海面，則有機會減弱為熱帶性低氣壓，或轉化為溫帶氣旋。
針對未來天氣方面，吳聖宇特別提醒，今（9日）下午起台灣附近的東北季風會先增強，接著今晚鳳凰颱風水氣會開始抵達台灣附近。下週一、週二（10、11日）颱風在台灣西南方海面逐漸北上，位置上來說非常適合共伴效應的發生，建議北部、東北部和東部民眾，要特別注意是否出現強降雨的現象，務必注意防範。
鳳凰颱風估今升級強颱！氣象署：下周登陸台灣西半部
根據中央氣象署表示，鳳凰颱風今日2時的中心位置在北緯13.8度，東經126.4度，以每小時27公里速度，向西北西進行。中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒58公尺。
氣象署預報員張竣堯表示，鳳凰颱風預估將在今日增強為強颱，並且通過呂宋島後北轉靠近台灣，並於下週一、下週二（10日至11日）開始受到颱風外圍環流影響，加上東北季風共伴效應，將會帶來明顯雨勢。下週三晚間至下週四清晨，颱風中心則有機會登陸台灣西半部，但登陸地點仍有不確定性。
資料來源：中央氣象署、天氣職人-吳聖宇
