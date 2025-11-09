鳳凰颱風今（9）日有機會轉為強烈颱風，臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，預計明（10）日下午發海上颱風警報，周二中午（11月11日）發陸上警報，周三晚上至周四上半天（11月12日至11月13日）登陸台灣西南部，登陸台灣後將直撲中央山脈，強度迅速減弱，可能會和山陀兒一樣「死在台灣的陸地上。」
鳳凰颱風會變強颱 預估明天發海警
林得恩指出，目前鳳凰颱風所處海域非常適合發展，預估今天就有機會增強為強烈颱風，路徑通過菲島呂宋陸地後，將進入南海的東北側海域，向北分量就會開始增大，如果行進方向及速度不改變的話，預計明天下午發佈海上颱風警報，周二中午追加陸上颱風警報。
鳳凰颱風從西南部登陸 恐複製山陀兒路徑
林得恩提及，鳳凰颱風可能在周三晚上至周四上半天，中心登陸台灣西南部；而鳳凰颱風通過菲律賓北部陸地後，由於受地形破壞，強度有機會降為中度颱風，在北轉過程中，還有北方冷空氣逸入，破壞颱風結構，因此當颱風中心接近台灣陸地時，強度有機會再降為輕度颱風。
林得恩說明，當鳳凰颱風登陸台灣陸地後，目前路徑預估會硬幹中央山脈，颱風強度將會快速被減弱，「會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去！」
資料來源：林老師氣象站
