鳳凰颱風今（9）日有機會轉為強烈颱風，臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，預計明（10）日下午發海上颱風警報，周二中午（11月11日）發陸上警報，周三晚上至周四上半天（11月12日至11月13日）登陸台灣西南部，登陸台灣後將直撲中央山脈，強度迅速減弱，可能會和山陀兒一樣「死在台灣的陸地上。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
鳳凰颱風會變強颱　預估明天發海警

林得恩指出，目前鳳凰颱風所處海域非常適合發展，預估今天就有機會增強為強烈颱風，路徑通過菲島呂宋陸地後，將進入南海的東北側海域，向北分量就會開始增大，如果行進方向及速度不改變的話，預計明天下午發佈海上颱風警報，周二中午追加陸上颱風警報。

▲。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）
▲鳳凰颱風侵襲台灣已成定局，周二至周四全台有雨，且要注意豪大雨等級以上的降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
鳳凰颱風從西南部登陸　恐複製山陀兒路徑

林得恩提及，鳳凰颱風可能在周三晚上至周四上半天，中心登陸台灣西南部；而鳳凰颱風通過菲律賓北部陸地後，由於受地形破壞，強度有機會降為中度颱風，在北轉過程中，還有北方冷空氣逸入，破壞颱風結構，因此當颱風中心接近台灣陸地時，強度有機會再降為輕度颱風。

林得恩說明，當鳳凰颱風登陸台灣陸地後，目前路徑預估會硬幹中央山脈，颱風強度將會快速被減弱，「會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去！」

▲2024年的山陀兒颱風從台灣西南部登陸，最終被中央山脈破壞結構，在台灣上空消散。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲2024年的山陀兒颱風從台灣西南部登陸，最終被中央山脈破壞結構，在台灣上空消散。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：林老師氣象站

🟡「鳳凰颱風」相關議題

鳳凰颱風挑戰強颱！北部東部大雨躲不掉　吳德榮揭風雨最劇時間點

鳳凰颱風成穿心颱！氣象署示警：下週登陸西南部　全台躲不過暴雨

鳳凰颱風準備撲台！14縣市「暴風圈侵襲機率」破5成　明升級強颱

更多「鳳凰颱風動態」相關新聞。

相關新聞

鳳凰颱風路徑有共識了！估今升級強颱達顛峰　暴風圈觸陸時間曝光

鳳凰颱風挑戰強颱！北部東部大雨躲不掉　吳德榮揭風雨最劇時間點

鳳凰颱風準備撲台！14縣市「暴風圈侵襲機率」破5成　明升級強颱

鳳凰颱風成穿心颱！氣象署示警：下週登陸西南部　全台躲不過暴雨