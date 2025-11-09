雙11被網購業者視為年度最大檔期，優惠也會下殺的更深。Momo今年找來高人氣的啦啦隊女神李珠珢壯大聲勢，同時還有抽機票、機車、搶紅包、送mo幣等，據官方統計，今年直接回饋給消費的金額已經上看6億元，是近年最高金額的一次。淘寶除了99包郵之外，今年狂推超商取貨付款，且從即日起到11月14日每日開放可領紅包和直運券；PChome邀韓籍啦啦隊女神直播帶貨；蝦皮推28％蝦幣與萬元折扣券。
🟡momo購物網
📍活動日期：即日起–11月13日「雙11吃貨節」
📍信用卡優惠：
◼︎「mo店+」指定店家最高享12％回饋，部分商品再享滿千折300元限時券。
◼︎搭配指定銀行信用卡可再疊加回饋，回饋率最高可突破10％。
📍活動內容：
◼︎滿額送美食：11月10日20:00起至11月11日23:59止，累積消費滿1111元並於11月14日登記，即可任選哈根達斯迷你杯、肯德基蛋塔、必勝客9吋披薩、全家甜點或老賴茶棧冬檸穀麥茶等五大品牌美食，共送出超過6萬份。
◼︎超商免運加碼：四大超商滿399元免運，再抽5萬份美食；7-ELEVEN、全家、萊爾富、i郵箱皆有不同贈禮與mo幣回饋。
◼︎mo店+神券最低11折：推出千萬補貼計畫，全品項可折抵，並加碼「滿390元免運、宅配滿790元免運」優惠。
🟡PChome 24h購物
📍活動日期：即日起–11月11日
📍信用卡優惠：
◼︎星展PChome Prime聯名卡最高回饋41%，週四再加碼2%，分期滿14000元送2600 P幣。
◼︎國泰CUBE卡最高享13.7%、富邦卡滿15000元享11%刷卡金。
◼︎行動支付最高回饋15.5%，Pi拍錢包綁玉山Pi卡新戶最優；悠遊付滿千享8%再送400元。
📍活動內容：
◼︎雙11限定直播：韓籍啦啦隊女神接力登場！觀看直播即可領取專屬折扣碼，最高現折10%。
11月10日（一）20:00–21:00 禹洙漢×金世星 滿2500折250
11月11日（二）20:00–21:00 河智媛×Judy 滿2500折250
11月11日（二）21:00–22:00 安芝儇×咪蕾 滿2500折250
◼︎統一集團官方旗艦館開幕：來一客杯麵14.5元起、星巴克美式咖啡80元、焦糖瑪奇朵101元，食品滿1111元登記送11% P幣。
◼︎全站P幣加碼：11月11日單筆滿4,000送5% P幣、Hami購物最高5%、LINE購物最高4%，每日互動抽最高1,111 P幣。
🟡淘寶
📍活動日期：即日起–11月14日
📍信用卡與支付優惠：
◼︎台新銀行：累積滿5000元贈300點，單筆滿1111元再贈111點；Richart卡最高回饋13.3%。
◼︎國泰世華CUBE卡：每日12點搶滿6600折666券、00點搶滿9000折1111券、20點搶滿2200折200券。
◼︎聯邦銀行Visa卡：每日12點搶滿1800折180券、20點搶滿5,800折600券。
◼︎Visa卡用戶每日12點搶9折券（上限100元），Visa無限卡每日00點免3%手續費。
◼︎街口支付：每日00點領免1%手續費券，11月5日會員日最高回饋4.5%。
📍活動內容：
◼︎全站85折：全館商品限時85折，搭配紅包、折扣券最高可再折人民幣50元。
◼︎天天抽紅包：每日可抽最高人民幣30元紅包。
◼︎運費補貼：每天00點可領人民幣20元直郵海運運費券。
◼︎新用戶專享：新人領人民幣51元立減50元紅包、直郵再折30元，貨到付款免3%手續費。
◼︎限時尊榮服務：新用戶享免費包稅、專屬客服；既有用戶半價升級。
◼︎超商取貨贈禮：
7-ELEVEN取貨贈「Homealx貳樓雙起司肉醬義大利麵」 萊爾富取貨贈「大杯美式咖啡」
🟡蝦皮購物
📍活動日期：11月10日21時–11月11日2時跨夜直播，加碼11月12日、11月18日普發金放大活動
📍信用卡優惠：
◼︎攜手超過25家銀行，進站先領信用卡15％蝦幣回饋券，單筆滿1500元可用，單筆最高回饋1萬1111蝦幣（11月11日–11月13日限定）
◼︎刷國泰世華蝦皮購物聯名卡，基本最高4％蝦幣回饋，11月11日當天加碼至28％蝦幣，單筆分期滿2萬元再送5600蝦幣，並可搭配全站7折券使用
📍活動內容：
◼︎全站領券：11月11日–11月13日發放全站、商城折扣券，滿1000元現折300元，商城9折券單筆最高可折4000元，全站91折券最高可折2500元
◼︎放大普發1萬元：11月12日、11月18日限時發送商城93折券，單筆滿2000元可用，單筆最高現折6000元；11月11日、11月12日、11月18日再加碼全站10％回饋券，滿1萬元可用，最高回饋1000蝦幣
◼︎雙11跨夜直播抽大獎：11月10日21時–11月11日2時由「蝦小編的店」、「蝦皮直播LIVE」、「蝦皮直營」三大直播間連播5小時，用戶任一直播間下單滿3單且其中1單滿299元，就有機會抽POCO C85手機、飛利浦空氣清淨機與咖啡機等好禮。
🟡Yahoo購物中心
📍活動日期：即日起–11月15日
📍信用卡優惠：
◼︎聯手15大銀行推出雙11信用卡回饋，最高回饋20%。
◼︎中國信託uniopen聯名卡最高享12％ OPENPOINT回饋、滿3萬元再送3600點。
◼︎玉山銀行購買Apple商品，單筆分期滿2萬元回饋10％刷卡金。
◼︎台中銀行單筆滿萬元享20％刷卡金回饋。
📍活動內容：
◼︎最高40％回饋：11月7日–11月11日全站最高40％回饋，VIP會員滿萬元再送1111 OPENPOINT點數。
◼︎夜貓限定2小時：晚間11點至凌晨1點單筆滿2萬元加送1000元購物金，爆款商品再享3％ OPENPOINT回饋。
◼︎免運優惠：7-ELEVEN超取運費降至38元，登記抽11點OPENPOINT；11月7日至11月13日連續7日全站免運。
◼︎美食活動：11月7日至11月9日登記送COLD STONE冰淇淋買1送1體驗券，雙11期間玩遊戲抽星巴克、肯德基、必勝客券。
◼︎uniopen會員放大回饋：即日起至11月15日，OPENPOINT三點可換150元雙享券，折抵再加倍。
🟡friDay購物
📍活動日期：即日起–11月11日
📍信用卡優惠：
◼︎全站購物金回饋最高1111元，部分商品領券最高折1111元。
◼︎搭配friDay聯名卡支付享額外點數回饋，回饋率最高可突破10%。
📍活動內容：
◼︎APP再轉轉限定：銅板價商品最低1元起，7-ELEVEN茶葉蛋1元、全家霜淇淋20元、布丁5元、陽光豆漿10元。中獎即享購買資格。
◼︎11月11日限定：百品特殺回饋登場，SK-II青春露2111元、Dyson SV55吸塵器9999元、小米氣炸鍋999元、倍潔雅衛生紙111元、羅技MX Anywhere 3S滑鼠1111元。
◼︎1元銅板瘋搶：雙11當天限時開轉1元中熱美式、1元茶葉蛋，活動凌晨0點開跑，數量有限。
◼︎全站加碼：指定品買1送1、宅配與超取優惠同步開跑，民生用品與美妝家電同步降價挑戰全網最低價。
資料來源：Momo、 Coupang 酷澎、淘寶、Yahoo購物中心、friDay購物
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍活動日期：即日起–11月13日「雙11吃貨節」
📍信用卡優惠：
◼︎「mo店+」指定店家最高享12％回饋，部分商品再享滿千折300元限時券。
◼︎搭配指定銀行信用卡可再疊加回饋，回饋率最高可突破10％。
📍活動內容：
◼︎滿額送美食：11月10日20:00起至11月11日23:59止，累積消費滿1111元並於11月14日登記，即可任選哈根達斯迷你杯、肯德基蛋塔、必勝客9吋披薩、全家甜點或老賴茶棧冬檸穀麥茶等五大品牌美食，共送出超過6萬份。
◼︎超商免運加碼：四大超商滿399元免運，再抽5萬份美食；7-ELEVEN、全家、萊爾富、i郵箱皆有不同贈禮與mo幣回饋。
◼︎mo店+神券最低11折：推出千萬補貼計畫，全品項可折抵，並加碼「滿390元免運、宅配滿790元免運」優惠。
🟡PChome 24h購物
📍活動日期：即日起–11月11日
📍信用卡優惠：
◼︎星展PChome Prime聯名卡最高回饋41%，週四再加碼2%，分期滿14000元送2600 P幣。
◼︎國泰CUBE卡最高享13.7%、富邦卡滿15000元享11%刷卡金。
◼︎行動支付最高回饋15.5%，Pi拍錢包綁玉山Pi卡新戶最優；悠遊付滿千享8%再送400元。
📍活動內容：
◼︎雙11限定直播：韓籍啦啦隊女神接力登場！觀看直播即可領取專屬折扣碼，最高現折10%。
11月10日（一）20:00–21:00 禹洙漢×金世星 滿2500折250
11月11日（二）20:00–21:00 河智媛×Judy 滿2500折250
11月11日（二）21:00–22:00 安芝儇×咪蕾 滿2500折250
◼︎統一集團官方旗艦館開幕：來一客杯麵14.5元起、星巴克美式咖啡80元、焦糖瑪奇朵101元，食品滿1111元登記送11% P幣。
◼︎全站P幣加碼：11月11日單筆滿4,000送5% P幣、Hami購物最高5%、LINE購物最高4%，每日互動抽最高1,111 P幣。
📍活動日期：即日起–11月14日
📍信用卡與支付優惠：
◼︎台新銀行：累積滿5000元贈300點，單筆滿1111元再贈111點；Richart卡最高回饋13.3%。
◼︎國泰世華CUBE卡：每日12點搶滿6600折666券、00點搶滿9000折1111券、20點搶滿2200折200券。
◼︎聯邦銀行Visa卡：每日12點搶滿1800折180券、20點搶滿5,800折600券。
◼︎Visa卡用戶每日12點搶9折券（上限100元），Visa無限卡每日00點免3%手續費。
◼︎街口支付：每日00點領免1%手續費券，11月5日會員日最高回饋4.5%。
📍活動內容：
◼︎全站85折：全館商品限時85折，搭配紅包、折扣券最高可再折人民幣50元。
◼︎天天抽紅包：每日可抽最高人民幣30元紅包。
◼︎運費補貼：每天00點可領人民幣20元直郵海運運費券。
◼︎新用戶專享：新人領人民幣51元立減50元紅包、直郵再折30元，貨到付款免3%手續費。
◼︎限時尊榮服務：新用戶享免費包稅、專屬客服；既有用戶半價升級。
◼︎超商取貨贈禮：
7-ELEVEN取貨贈「Homealx貳樓雙起司肉醬義大利麵」 萊爾富取貨贈「大杯美式咖啡」
📍活動日期：11月10日21時–11月11日2時跨夜直播，加碼11月12日、11月18日普發金放大活動
📍信用卡優惠：
◼︎攜手超過25家銀行，進站先領信用卡15％蝦幣回饋券，單筆滿1500元可用，單筆最高回饋1萬1111蝦幣（11月11日–11月13日限定）
◼︎刷國泰世華蝦皮購物聯名卡，基本最高4％蝦幣回饋，11月11日當天加碼至28％蝦幣，單筆分期滿2萬元再送5600蝦幣，並可搭配全站7折券使用
📍活動內容：
◼︎全站領券：11月11日–11月13日發放全站、商城折扣券，滿1000元現折300元，商城9折券單筆最高可折4000元，全站91折券最高可折2500元
◼︎放大普發1萬元：11月12日、11月18日限時發送商城93折券，單筆滿2000元可用，單筆最高現折6000元；11月11日、11月12日、11月18日再加碼全站10％回饋券，滿1萬元可用，最高回饋1000蝦幣
◼︎雙11跨夜直播抽大獎：11月10日21時–11月11日2時由「蝦小編的店」、「蝦皮直播LIVE」、「蝦皮直營」三大直播間連播5小時，用戶任一直播間下單滿3單且其中1單滿299元，就有機會抽POCO C85手機、飛利浦空氣清淨機與咖啡機等好禮。
🟡Yahoo購物中心
📍活動日期：即日起–11月15日
📍信用卡優惠：
◼︎聯手15大銀行推出雙11信用卡回饋，最高回饋20%。
◼︎中國信託uniopen聯名卡最高享12％ OPENPOINT回饋、滿3萬元再送3600點。
◼︎玉山銀行購買Apple商品，單筆分期滿2萬元回饋10％刷卡金。
◼︎台中銀行單筆滿萬元享20％刷卡金回饋。
📍活動內容：
◼︎最高40％回饋：11月7日–11月11日全站最高40％回饋，VIP會員滿萬元再送1111 OPENPOINT點數。
◼︎夜貓限定2小時：晚間11點至凌晨1點單筆滿2萬元加送1000元購物金，爆款商品再享3％ OPENPOINT回饋。
◼︎免運優惠：7-ELEVEN超取運費降至38元，登記抽11點OPENPOINT；11月7日至11月13日連續7日全站免運。
◼︎美食活動：11月7日至11月9日登記送COLD STONE冰淇淋買1送1體驗券，雙11期間玩遊戲抽星巴克、肯德基、必勝客券。
◼︎uniopen會員放大回饋：即日起至11月15日，OPENPOINT三點可換150元雙享券，折抵再加倍。
🟡friDay購物
📍活動日期：即日起–11月11日
📍信用卡優惠：
◼︎全站購物金回饋最高1111元，部分商品領券最高折1111元。
◼︎搭配friDay聯名卡支付享額外點數回饋，回饋率最高可突破10%。
📍活動內容：
◼︎APP再轉轉限定：銅板價商品最低1元起，7-ELEVEN茶葉蛋1元、全家霜淇淋20元、布丁5元、陽光豆漿10元。中獎即享購買資格。
◼︎11月11日限定：百品特殺回饋登場，SK-II青春露2111元、Dyson SV55吸塵器9999元、小米氣炸鍋999元、倍潔雅衛生紙111元、羅技MX Anywhere 3S滑鼠1111元。
◼︎1元銅板瘋搶：雙11當天限時開轉1元中熱美式、1元茶葉蛋，活動凌晨0點開跑，數量有限。
◼︎全站加碼：指定品買1送1、宅配與超取優惠同步開跑，民生用品與美妝家電同步降價挑戰全網最低價。
資料來源：Momo、 Coupang 酷澎、淘寶、Yahoo購物中心、friDay購物