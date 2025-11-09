鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩4日和女星關穎、賈永婕等人在餐廳慶生，結果關穎7日才po出聚會照片，但郭台銘的媽媽郭初永真在6日病逝，這讓外界誤以為曾馨瑩在婆婆過世隔天就去跟朋友吃飯慶生，引發批評。對此，曾馨瑩今（9）日凌晨發文還原時間軸，強調婆婆過世後她心情很沉重，「我絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。特此再次鄭重說明」。

婆婆過世隔天就去慶生？曾馨瑩否認、親吐真實心聲

曾馨瑩今日凌晨發文，澄清自己被媒體誤報在婆婆過世隔天就與閨密們慶生的新聞，「該場朋友聚會是在11月4日，事前我也並不知道朋友們會替我慶生。婆婆是我非常敬重、感恩的長輩，我絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。特此再次鄭重說明。

曾馨瑩也表示婆婆6日過世後，她這幾天的心情非常沉重，昨日她雖照常出席永齡銘馨盃慈善舞蹈決賽活動，但心中仍對婆婆的離開感到思念與不捨。曾馨瑩分享自己的心境，「一方面不願把太多悲傷帶到現場，一方面又難以完全壓抑情緒。整天都在努力讓自己鎮定、不落淚。」

▲關穎、賈永婕、曾馨瑩（圖／關穎IG@kwanterri）
▲關穎（上排右4）表示大家幫曾馨瑩（下排右2）慶生是在4日的時候。（圖／關穎IG@kwanterri）
關穎也出來滅火　強調餐廳員工可作證

而關穎昨晚也在IG限時動態替曾馨瑩發聲，「真的麻煩拜託媒體們以後可不可以高抬貴手求證一下，我們是11月4號當晚在金豬聚會，餐廳的工作人員都可以作證喔」。關穎也說自己這兩天都在北京參加工作活動，言外之意可能是想解釋她沒看到郭台銘母親過世的消息，才會在這尷尬時間點丟出與曾馨瑩聚會的合照，希望外界別誤會。

▲鴻海集團創辦人郭台銘夫妻與其母親初永真。（圖／翻攝郭台銘臉書）
▲郭台銘（右）的媽媽郭初永真（中）生前十分疼愛曾馨瑩（左）這個媳婦。（圖／郭台銘臉書）
資料來源：曾馨瑩IG關穎IG


