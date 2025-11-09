我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人今（9）日102：122輸給傷兵滿營的老鷹，以難堪敗仗終止5連勝，先發中鋒艾頓（Deandre Ayton）全場僅打19分鐘，攻下11分、5籃板，其中第三節湖人發動快攻時，艾頓竟站著不動，讓準備運球過半場的唐西奇（Luka Doncic）被撞飛導致失誤，讓唐西奇當場傻眼攤手，而艾頓散漫表現也被球迷痛罵：「滾回家喝汽水吧！」上半場14分落後的湖人第三節遭遇苦戰，倒數約9分鐘時，湖人拿下籃板，由唐西奇持球準備過半場，但他一回頭竟撞上站在原地的艾頓，手中的球直接噴飛變成失誤，回過頭老鷹再補上三分，湖人該節最多落後達30分。下一波進攻，艾頓在高位持球，慌亂中傳給空切的唐西奇又失誤，老鷹快攻再造成犯規，唐西奇向艾頓無奈攤手表達不滿，後者隨後就被換下場，直到比賽結束都沒有回到場上。艾頓過去在太陽時期，就時常被質疑在場上缺乏鬥志，尤其在體能下滑時更為嚴重，本戰快攻時反應慢一拍，讓唐西奇發生失誤，畫面傳出後湖人球迷也忍不住痛罵，「趕快把這傢伙賣了」、「我好想踢他的屁股，叫他趕快醒醒」、「這咖在場上夢遊嗎？」、「交易、釋出，2條路你選一條走吧！」實際上，艾頓4天前才在唐西奇，里夫斯（Austin Reaves）都缺戰情況下，獨立帶隊攻下29分、11籃板，率領湖人擊敗拓荒者，但每當球隊核心控球在陣，艾頓就容易失去專注力，在場上發生一些荒腔走板的動作。