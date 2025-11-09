鳳凰颱風路徑幾乎確定會登陸台灣西半部，不過氣象專家吳德榮表示，比起颱風登陸，更需要注意北部、宜花東因為「共伴效應」和「颱風環流」帶來巨量雨勢，雖然颱風在台灣西南側北上，但壓力最大的還是宜花東，周一（11月10日）開始雨勢加大，周二（11月11日）最劇烈，周三（11月12日）才慢慢趨緩。
鳳凰颱風轉彎已成定局 越往北走強度越弱
氣象專家賈新興指出，鳳凰颱風通過菲律賓後，周二開始北轉進入台灣西南部海域，不過由於台灣海峽海溫偏冷，加上東北季風增強，鳳凰颱風捲入冷空氣，垂直風切也逐漸加大，強度會越往北越弱，甚至有可能登陸台灣前，就減弱為熱帶性低氣壓。
鳳凰颱風登陸不是重點 北東暴雨更需提防
吳德榮說明，鳳凰颱風後期路徑接近台灣西南部，但雨量重災區還是東半部，首要原因是颱風和東北季風的「共伴效應」，以往「共伴效應」發生時，颱風常常都在減弱，因為颱風的水氣被截斷，並在特定區域不斷產生雨帶。
鳳凰颱風北上過程中，北部、東北部會受到「共伴效應」影響，出現豪雨以上降雨，不過由於颱風一直在北上，所以共伴雨勢大約只會維持周一、周二，周三就趨緩；此外，颱風本身逆時針的環流，也會替花東、屏東山區不斷掃雨，「比起離颱風中心更近的西南部，東半部的累積雨量反而更為可觀。」
吳德榮總結，鳳凰颱風影響期間，降雨量最多的地區就是宜花東，其次是北台灣，再來是颱風登陸前後，靠近中心位置的西南部縣市會有強風大雨；尤其對花蓮來說，堰塞湖的危機尚未解除，鳳凰颱風在花蓮預期雨量不會輸薇帕颱風，任何可提前執行的防災手段，都要抓緊時間推進。
