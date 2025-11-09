我是廣告 請繼續往下閱讀

鳳凰颱風轉彎已成定局 越往北走強度越弱

▲鳳凰颱風路徑將登陸台灣西部，挑戰中央山脈後從台灣東部出海。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

鳳凰颱風登陸不是重點 北東暴雨更需提防

▲鳳凰颱風周一、周二先替北部、宜花帶來豪雨，周三中南部、花東轉為降雨熱區。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

鳳凰颱風路徑幾乎確定會登陸台灣西半部，不過氣象專家吳德榮表示，雖然颱風在台灣西南側北上，但壓力最大的還是宜花東，周一（11月10日）開始雨勢加大，周二（11月11日）最劇烈，周三（11月12日）才慢慢趨緩。氣象專家賈新興指出，鳳凰颱風通過菲律賓後，周二開始北轉進入台灣西南部海域，不過由於台灣海峽海溫偏冷，加上東北季風增強，鳳凰颱風捲入冷空氣，垂直風切也逐漸加大，吳德榮說明，鳳凰颱風後期路徑接近台灣西南部，但雨量重災區還是東半部，首要原因是颱風和東北季風的「共伴效應」，鳳凰颱風北上過程中，北部、東北部會受到「共伴效應」影響，出現豪雨以上降雨，；此外，吳德榮總結，鳳凰颱風影響期間，降雨量最多的地區就是宜花東，其次是北台灣，再來是颱風登陸前後，靠近中心位置的西南部縣市會有強風大雨；