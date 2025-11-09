我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃立成（如圖）7日迎來53歲生日，今日他在社群發文，感慨回顧演藝生涯。（圖／翻攝自Threads machibigbrother）

▲黃立成拍完《殺手歐陽盆栽》後，陸續又拍了《變身》、《大尾鱸鰻》等作品。（圖／翻攝自Threads machibigbrother）

▲L.A. Boyz是台灣嘻哈團體，由黃立成（左）、黃立行（右）、林智文（中）組成。（圖／翻攝自IG machibigbrother）

麻吉大哥黃立成日前迎來53歲生日，今（9）日他在社群發文回顧演藝生涯，坦言當年拍完《殺手歐陽盆栽》後片約不斷，一度進軍好萊塢電影，當時的意氣風發讓他喊出：「不是男主角不演」，沒想到從此片約全斷。黃立成笑說，連徐若瑄邀他演床戲都被推掉，忍不住自嘲：「還有人想看我演男主角嗎」。黃立成發文回憶，當年拍完《殺手歐陽盆栽》後，戲約如雪片般飛來，陸續又拍了《變身》、《大尾鱸鰻》等作品，在戲裡幫劉德華擋雷射，甚至客串好萊塢電影，跟Emma Stone、Ryan Gosling、Sean Penn一起演戲，他笑說當時自信爆棚，索性立下原則：「不是男主角不演」，不料從此無戲可接。黃立成還透露，當年徐若瑄邀他客串新戲，還安排床戲橋段，讓他內心超掙扎，表示：「真的很想演」，但最終仍堅持「男主角原則」拒絕，他笑稱：「沒人找我了」，如今重提舊事，也表示對戲劇還有興趣，詢問粉絲：「十五年過去了，還有人想看我當男主角嗎」。黃立成出生於雲林，2歲隨家人移民美國加州，曾組50人舞團Funky Asian Buddy，成員包括弟弟黃立行與吳建豪。高中畢業後與黃立行、林智文組成L.A. Boyz，從《五燈獎》熱舞比賽爆紅；2003年再組饒舌團體「麻吉（MACHI）」，以前衛嘻哈風格席捲華語樂壇，被封為「台灣嘻哈教父」。近年雖轉戰加密貨幣市場，仍以幽默個性維持高人氣。貼文曝光後，粉絲瞬間湧入留言區笑喊：「大哥！徐若瑄床戲換我我直接沒原則」、「不是男一不演，結果15年沒戲拍超好笑」，還有人呼籲：「自己投資電影當男主角啊」、「麻吉電影宇宙快來」，粉絲紛紛敲碗：「大哥快回歸拍戲啦」、「許願大哥拍《角頭》，一定超適合」。