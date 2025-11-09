「護理系女神」謝侑芯猝逝案震驚外界，全案轉為謀殺案後，雖然涉案歌手黃明志已投案，但案情仍撲朔迷離。其中，謝侑芯的閨密、同為網紅的謝薇安第一時間飛往馬來西亞，試圖還原命案真相，但竟被不少網友怒批是在蹭熱度，對此她也於昨（8）日在Instagram發出律師函反擊，並霸氣喊：「我就是流量」。
謝薇安在得知謝侑芯的死訊後，火速暫停所有工作，第一時間飛往馬來西亞，試圖還原真相，並積極在社群為好友發聲，但卻遭部分網友怒批是在蹭流量，對此，她先發文透露自己發聲原因，除了是謝侑芯經紀人托她轉發貼文外，因與謝侑芯有7年交情，以及兩人還有未完成的合作，所以謝薇安也不希望事件最後不了了知。
謝薇安否認蹭流量 貼律師函喊話：勿傳不實訊息
謝薇安接著表示：「事情如果沒有曝光新聞，很有可能不能得到正面解決，只有輿論的壓力，能讓所有人都正規」，並霸氣喊：「姐不需要流量，因為我本來就是流量」。謝薇安也貼出律師聲明函，否認從中收取任何報酬或利益，強調「絕無藉此牟利」，透露所做的一切都是出於關心與責任感，並喊話外界不要再散布不實訊息，靜待真相釐清。
謝薇安奔馬來西亞 沉痛表示：最後一程只能到這裡了
謝薇安日前在IG限時動態透露，她在馬來西亞奔波多日，探訪相關單位並全力協助調查，坦言：「這幾天跑了醫院、警局和太平間，心情太沉重，幾乎沒辦法用手機」，在太平間門外，她依照民俗投出2枚硬幣，希望能得到謝侑芯的回應。
之後謝薇安也發文寫下：「謝謝祢有回應我……最後一程只能到這裡了」，並附上一張黑白現場照，氛圍哀戚。粉絲看到後留言：「妳替我們做了大家想做的事」、「侑芯一定感受到妳的心意」、「她一定在天上看到妳的努力」。
資料來源：謝薇安IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
謝薇安接著表示：「事情如果沒有曝光新聞，很有可能不能得到正面解決，只有輿論的壓力，能讓所有人都正規」，並霸氣喊：「姐不需要流量，因為我本來就是流量」。謝薇安也貼出律師聲明函，否認從中收取任何報酬或利益，強調「絕無藉此牟利」，透露所做的一切都是出於關心與責任感，並喊話外界不要再散布不實訊息，靜待真相釐清。
謝薇安奔馬來西亞 沉痛表示：最後一程只能到這裡了
謝薇安日前在IG限時動態透露，她在馬來西亞奔波多日，探訪相關單位並全力協助調查，坦言：「這幾天跑了醫院、警局和太平間，心情太沉重，幾乎沒辦法用手機」，在太平間門外，她依照民俗投出2枚硬幣，希望能得到謝侑芯的回應。
之後謝薇安也發文寫下：「謝謝祢有回應我……最後一程只能到這裡了」，並附上一張黑白現場照，氛圍哀戚。粉絲看到後留言：「妳替我們做了大家想做的事」、「侑芯一定感受到妳的心意」、「她一定在天上看到妳的努力」。
資料來源：謝薇安IG