PLG 新軍洋基工程於今（9）日迎來隊史首戰，客場挑戰富邦勇士展現初生之犢不畏虎的氣勢，上半場一度以1分領先進入下半場。然而下半場勇士火力全開，最終洋基以106:133不敵勇士，無緣隊史首勝。洋基今年選進的狀元葉惟捷此役三分球14投僅2中，全場只攻下8分。但14.3%的外線命中率並沒有讓葉惟捷退卻，他賽後表示：「我該投籃的時候我還是會投，就算一直沒有進，畢竟射手就是要勇敢去嘗試每一球。」隊史首位狀元葉惟捷在首節就命中職業生涯第一記三分球，但整體手感不佳，三分球14投僅2中，只有14.3%的外線命中率。全場17次出手僅命中2球，整體命中率也僅11.7%。不過，總教練李逸驊與球隊主控傑克森都對他展現了極大的信任與支持。洋基總教練李逸驊坦言，葉惟捷在開賽前連續兩次扭傷，休息時間長，影響了狀態。他指出：「惟捷的條件非常好，但是在整個經驗上來講，尤其是他有時候累的時候或是拉鋸的時候，他會常常出現一些比較急躁的出手或是在防守方面漏人的狀況。那這個也是需要給他一些時間磨練與成長，絕對是可造之材。」主控傑克森也力挺葉惟捷：「他的出手機會事實上都是合理的，我們球隊也非常相信他的能力，我們也知道他未來一定會有更好的表現，所以我們今天完全不會責怪他命中率不好。」葉惟捷本人也展現了射手的自信與決心：「我該投籃的時候我還是會投，就算一直沒有進，畢竟射手就是要勇敢去嘗試每一球。回去可能要多練一下這些投籃的把握度，我不覺得說今天的命中率會影響到我之後的比賽。」