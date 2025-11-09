我是廣告 請繼續往下閱讀

PLG新軍洋基工程剛於今（9）日完成隊史首戰，最終大比分輸給富邦勇士。由於PLG為了配合世界盃資格賽11月17日至12月2日的集訓與比賽，選擇在此期間全面停賽，因此聯盟的下一場正式比賽將要等到12月11日登場。不過對洋基來說，球隊要到12月20日才會迎來第二場例行賽，這意味著他們將整整休兵40天，創下罕見的「超長空窗期」。洋基總教練李逸驊透露在這段期間會找其他球隊來進行友誼賽，希望藉此提升球員的強度。本次世界盃資格賽24人名單中，洋基僅有狀元葉惟捷一人入選24人大名單，其他球員則留在球隊內進行訓練與調整。如何讓整支球隊在長時間沒有正式比賽的情況下，維持節奏與競爭強度，成為教練團首要課題。對於這長達40天的「空窗期」，洋基總教練李逸驊坦言，這在職業聯盟相當少見，但也將視為球隊成長的契機，「當然在有停了將近一個月的時間，我們希望能利用這段期間，從基本動作開始調整，並增加實戰經驗，」他進一步指出，若僅靠隊內對抗，很難模擬出正式比賽的強度，「練習時大家彼此太熟悉，也會擔心隊友受傷，強度自然會下降。接下來SBL也暫停比賽，如果沒有實戰節奏，光靠練習確實不太夠。」因此，李逸驊透露球隊計畫在這段期間主動尋找其他球隊進行練習賽，藉此維持球員狀態與團隊磨合。在大部分球員無國際賽任務的情況下，如何在這漫長的空檔期內，透過與其他球隊的練習賽，強化團隊磨合、提升戰術執行和維持比賽狀態，將是對李逸驊以及洋基教練團的一大考驗。洋基能否利用這段時間完成進化，將直接影響他們在12月底重啟賽程後的表現。