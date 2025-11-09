我是廣告 請繼續往下閱讀

▲就在T1奪冠後不久，Zeus就於個人IG發布限動，恭喜昔日隊友奪冠。（圖／Zeus IG限動）

2025年英雄聯盟世界大賽決賽，傳奇戰隊T1以3：2驚險擊敗KT，高捧隊史第6冠，也是英雄聯盟世上第1支完成3連霸隊伍，T1的奪冠，也證明在少去「世一上單」Zeus（崔祐齊）後，T1依舊是世界最強戰隊，而Zeus今年則止步8強，處境相對尷尬，如今與韓華HLE合約到期的他，近日也被爆出已經有LPL中國聯賽豪門戰隊發出邀請，預計以破紀錄合約延攬入隊。年僅21歲的Zeus出自T1青訓，是T1挖掘、培養起的超級新星，2023、2024年擔任先發上路玩家，隨隊奪下2連霸，但因為合約糾紛離開T1，轉隊至韓華HLE，當時Zeus家人與T1高層，面對續約問題各說各話，一度鬧上法院。T1今年在少去Zeus於上路的宰制力後，聯賽內戰績一度陷入掙扎，僅以第4種子闖進世界大賽，但最終仍靠隊內其餘4名隊友、加上新任上路選手Doran默契發揮下，從外卡一路殺到決賽，最終創造3連霸王朝，反觀Zeus則止步八強。Zeus今年與韓華HLE簽署的是1＋1合約，年底結束後將持有選手選擇權，未來動向仍未定。熟知LPL聯賽內幕的爆料者「戀戀紅茶」近日就於網路上透露，已經有複數支LPL豪門戰隊正在接觸 Zeus，打算開出破紀錄合約，從韓國聯賽LCK挖腳這位世界頂級上單選手，目的自然是在國際賽上打敗Faker與傳奇戰隊T1。Faker連同今年，在世界賽對上LPL所屬戰隊取得14連勝，生涯從未於世界賽BO5中敗給LPL戰隊紀錄仍在延續中。值得注意的是，就在T1奪冠後不久，Zeus就於個人IG發布限動，恭喜昔日隊友奪冠，還加上3顆星星，象徵T1的3連霸偉業。