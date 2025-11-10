我是廣告 請繼續往下閱讀

英國警方宣佈，將沒收一名與新加坡重大洗錢案相關的中國商人數千萬英鎊資產，包含珍稀恐龍化石、倫敦豪宅與中國藝術品，震撼金融與收藏界。根據英國國家打擊犯罪局（National Crime Agency, NCA）7日聲明，現年37歲、居住英國的中國商人蘇炳海（Su Binghai），與2023至2024年間新加坡史上最大規模的洗錢案有關。該案在去年8月展開同步搜查行動，共追回超過20億美元（約新台幣655億元）非法資產。儘管蘇炳海未在新加坡的司法程序中遭起訴，但英方持續追查其資產來源。NCA指出，蘇炳海與旗下公司Su Empire Limited已於11月5日與英國當局達成民事和解，英方將沒收其名下部分被認定為「犯罪所得」的資產。這項和解是在他拒絕回應法院4月發出的資產來源說明命令後達成。被沒收的資產包括兩具異特龍（Allosaurus）母子化石，以及一具於2024年12月以1240萬英鎊（約新台幣5.1億元）購得的劍龍（Stegosaurus）化石。此外，英方還查扣他在倫敦市中心西敏區以1570萬英鎊（約新台幣6.4億元）購入的九間公寓，以及2022年以逾40萬英鎊（約新台幣1630萬元）在拍賣會上購得的十一件中國藝術品。英國國家打擊犯罪局犯罪資產查扣部門主管勃吉斯（Rob Burgess）表示：「雖然沒收恐龍化石是相當罕見的案例，但這正體現英國《犯罪所得法》（Proceeds of Crime Act）的效力。不論非法資產以何種形式存在，我們都有手段將其追回。」他強調：「不論是現金、房地產，或是恐龍化石，最終的結果都是一樣，無法讓犯罪獲利。」這起案件反映出新加坡洗錢案的國際延伸效應，過去一年來，新加坡當局已凍結多筆涉案資產，涉及多國金融網絡與高端藝術交易，被視為亞洲史上規模最大的跨國金融犯罪之一。