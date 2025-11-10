《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理今（10）日娛樂新聞搶先看：韓國女星泫雅昨晚在澳門演出時，突然在台上失去意識昏倒，讓粉絲超級擔心，所幸深夜時泫雅發文向外界報平安了，她也難過自責道歉。啦啦隊女神一粒近日應援跳到一半時，也突然摀著嘴奔跑離場，她隨後也澄清自己不是孕吐，只是身體不舒服。王子在道歉聲明中沒有叫粿粿本名，網友猜測關鍵原因。
📌泫雅澳門熱舞突暈倒！發文報平安、自責道歉：什麼都不太記得
南韓女星泫雅9日在澳門演出時突感身體不適、當場暈倒，嚇壞全場粉絲。事後她在IG發文報平安，坦言「什麼都不太記得了」，並連聲向粉絲道歉。泫雅表示，原本希望以更好的狀態登台，卻沒能做到專業藝人的樣子，對遠道而來支持她的粉絲深感抱歉。她強調目前身體狀況穩定，承諾會加強鍛鍊體力、不再讓大家擔心，最後也感性感謝粉絲多年以來的包容與愛。
📌台鋼甜心一粒應援突摀嘴跑下台！粉絲嚇壞 本人急澄清：不是孕吐
台鋼雄鷹啦啦隊「WING STARS」成員一粒（趙宜莉），以甜美外貌、學霸形象和〈葉保弟應援曲〉爆紅，人氣持續上升。近日她在球場應援時，突然身體不適、停下舞蹈並摀頭離場，引發粉絲擔憂。影片曝光後，不少人留言關心她的健康。對此，一粒晚間在社群發文報平安，解釋是因為早上起床頭暈、表演時又突然一陣暈眩，強調「不是為了瘦不吃飯，更不是孕吐」，並感謝大家關心，表示會好好休息。
📌王子道歉文避喊粿粿本名掀討論！原因曝光 與范姜彥豐有關
范姜彥豐日前控訴妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），引發風波。王子4日深夜再度發聲道歉，承認：「做出不好的行為」，聲明中特別以「范姜彥豐先生」正式稱呼男方，但卻仍喊粿粿藝名而非本名，引發網友討論。
對此，有人翻出粿粿3年前上節目《一袋女王》時自曝，不喜歡被叫全名，因為「聽到全名就覺得出事了」，甚至曾因老公直呼她本名而生氣。粿粿當時也笑說，若另一半改用全名稱呼，代表感情變淡。節目片段再度被挖出，讓網友直呼：「王子真的很了解她」、「原來有原因」。
資料來源：泫雅IG、一粒Threads、節目《一袋女王》
