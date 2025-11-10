男星范姜彥豐日前控訴妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊）。王子4日深夜2度發聲道歉，他在聲明中特別以「范姜彥豐先生」正式稱呼男方，但卻仍喊粿粿藝名，而非她的本名江瑋琳，引發網友討論。對此，有人翻出粿粿3年前在節目的發言，當時她就表示自己不喜歡被叫全名，因為聽到全名「就覺得出事了」，甚至曾因范姜彥豐喊她本名而生氣吵架過。
粿粿討厭被叫全名 范姜彥豐曾踩雷
粿粿3年前和范姜彥豐一起上節目《一袋女王》時，就曾分享夫妻間的互動。當時她說自己的禁忌是不喜歡另一半叫她全名，因為聽到全名就有一種很不好的感覺，「覺得出事了」。
某次粿粿把牙刷放在淋浴間忘記拿出來，范姜彥豐發現後就直接喊：「江瑋琳妳為什麼牙刷又沒拿出來？」這句讓粿粿瞬間爆氣，立刻吼回去：「你為什麼要叫我全名？」范姜彥豐也因此嚇到，反過來跟她道歉。
粿粿當時分享，自己過去曾有跟前男友從熱戀期互叫愛稱，到後面改口叫本名的經驗，她覺得這樣相處下來反而有一種感情沒那麼好的感覺，所以她自己不喜歡；但在范姜彥豐眼裡，互叫本名反而是一種可愛、熟識的表現，可見兩人觀點不同。
王子很懂粿粿？聲明稿也堅持不稱她全名
網友也聯想這或許就是王子在聲明稿中，堅持以藝名稱呼粿粿的原因，紛紛留言調侃：「只能說王子很懂粿粿」、「因為粿粿是愛人，她不喜歡別人叫她全名」、「王子真的很會」、「因為粿粿是自己人，不用那麼客套，很愛女方喔，會共同面對」、「范姜叫粿粿本名她就森77（生氣）了，居然外人記得她的雷點，老有心了」。
范姜彥豐、粿粿開打離婚官司 王子賠不出錢
粿粿和范姜彥豐目前開打離婚官司，范姜向粿粿、王子求償1200萬、贍養費另計。粿粿在聲明影片中表示范姜提出的金額她無法負荷，兩人協商才會破局。王子也在聲明中提到，他拿出過去替父親還千萬債務的紀錄，用來證明自己目前無法給范姜這麼多錢，甚至還向范姜提過分期付款但范姜沒同意，雙方只能對簿公堂。
資料來源：王子臉書、節目《一袋女王》
粿粿、王子裸照是假的？徵信社同行揭2關鍵：浴室裝針孔機率不高
