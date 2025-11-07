我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王子（左2）一行人當時去美國遊玩長達2週時間。（圖／粿粿IG@meigo.c）

▲王子日前發布的道歉聲明坦承付不出賠償金，一度和范姜彥豐談分期付款。（圖／王子IG@prince_pstar）

男星王子（邱勝翊）因與人妻粿粿大談不倫戀遭到群眾撻伐，形象跌至谷底，他還在道歉聲明中承認付不出粿粿老公范姜彥豐提出的賠償金，想協商分期付款，讓外界震驚。但其實王子摳門事蹟不只一件，昨（6）日又遭人爆料，他和粿粿等一行好友同遊美國時，也要經紀人去談免費贊助，想省百萬旅費。王子今年生日時，邀請粿粿、簡廷芮、孟霖、晏柔中，胡釋安、王品澔、嚴爵夫妻等一群好友到LA旅遊，范姜彥豐指控粿粿從美國行回來後整個人都變了，出軌王子讓他心碎。而這趟美國行當初經紀公司也有發新聞稿，表示一行人除了旅遊之外，也獲百萬贊助，王子還邀8位好友們一起拍攝品牌宣傳LA限定手機殼、面膜產品。不過光鮮亮麗的背後，其實暗藏精打細算。據《TVBS新聞網》報導，有讀者爆料，王子為了省旅費要經紀人四處去替美國行的開銷拉贊助，機票、樂園門票、住宿等都想找金主出錢。經紀人本來只想談他的份，結果王子要求要幫所有團員都談到贊助，認為大家知名度、粉絲數都很高，可以靠PO文宣傳換免費資源。經紀人只能努力加班、拚命打點，怎料最後部分贊助沒談成，經紀人還因此被王子數落，讓他無奈找朋友訴苦，此事才會傳出。對此，已暫停王子演藝活動的經紀公司喜鵲娛樂回應，目前外界充斥太多假消息，若一一回覆是浪費社會資源，後續都會交由律師團隊處理。而王子摳門事蹟過去就曾爆出過，他與胞弟毛弟（邱宇辰）目前所住的內湖豪宅其實也不用付錢，是好友「天王嫂」昆凌的房產。王子兄弟2021年入住後只負擔水電、管理費，若以該社區每月約18萬的租金計算，4年算下來王子兄弟其實省下800多萬元，數字相當可觀。