▲范姜彥豐（左）在浴室裝針孔偷拍粿粿（右）、王子外遇裸照的可能性低。（圖／范姜彥豐臉書）

▲粿粿（如圖）承認iPad有私人內容被范姜彥豐看到。（圖／粿粿IG＠meigo.c）

女星粿粿背叛老公范姜彥豐、出軌好友王子（邱勝翊），還被名嘴巫嘉芬曝光疑似她與王子裸體在浴室相擁的照片，引起軒然大波。。同為徵信社業者的詹哥也提出2點原因，粿粿、王子被曝光的浴室「裸擁照」到底是不是真的，引起網友討論。據《TVBS新聞網》報導，誠品徵信社執行長詹哥認為，范姜彥豐在浴室裝針孔攝影機抓猴的可能性不高，原因主要有2點。第一，針孔攝影機必須偽裝，要藏在某個物品裡，如果是在粿粿家的浴室，。第二，針孔還有接電問題，因不確定小王是否會來、來多久？針孔為了要能拍到畫面，應該需要一直插著電。，所以詹哥覺得針孔裝在浴室的可能性很低。至於網友為何會覺得粿王裸照是真的，主要是因為范姜彥豐曾在聲明影片中說過，他手上握有粿粿外遇的鐵證，加上王子、粿粿快速道歉的反應，讓外界認為這個證據一定很驚人，兩人才無法迴避，只能認錯。不過替范姜彥豐蒐證的立達徵信社執行長謝智博已在Threads上發聲澄清，「」。而粿粿曾說過自己放在家中的iPad私人內容被范姜彥豐看到，讓她感到錯愕徬徨；或許這iPad中藏著的親密照片、對話，才是范姜彥豐掌握粿粿出軌王子的鐵證。