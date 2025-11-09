女星粿粿背叛老公范姜彥豐、出軌好友王子（邱勝翊），還被名嘴巫嘉芬曝光疑似她與王子裸體在浴室相擁的照片，引起軒然大波。對此，范姜彥豐委託的立達徵信社執行長謝智博已發聲澄清，強調並無掌握關於兩人的裸照。同為徵信社業者的詹哥也提出2點原因，分析在浴室裝針孔拍照的可能性低，主要是因為容易被發現，加上針孔還有電量續航力的問題。
粿王浴室裸照是假的？徵信社同行曝2關鍵
粿粿、王子被曝光的浴室「裸擁照」到底是不是真的，引起網友討論。據《TVBS新聞網》報導，誠品徵信社執行長詹哥認為，范姜彥豐在浴室裝針孔攝影機抓猴的可能性不高，原因主要有2點。
第一，針孔攝影機必須偽裝，要藏在某個物品裡，如果是在粿粿家的浴室，突然多出一個「異物」，被粿粿發現的風險太大了。第二，針孔還有接電問題，因不確定小王是否會來、來多久？針孔為了要能拍到畫面，應該需要一直插著電。但一般浴室插座都在很明顯的位置，直接插線恐怕也很明顯，所以詹哥覺得針孔裝在浴室的可能性很低。
范姜彥豐手握鐵證非裸照？iPad內容恐怕才是關鍵
至於網友為何會覺得粿王裸照是真的，主要是因為范姜彥豐曾在聲明影片中說過，他手上握有粿粿外遇的鐵證，加上王子、粿粿快速道歉的反應，讓外界認為這個證據一定很驚人，兩人才無法迴避，只能認錯。
不過替范姜彥豐蒐證的立達徵信社執行長謝智博已在Threads上發聲澄清，「據我所知，沒有任何妳們說的裸照，也不要煽風點火，不要見獵心喜」。而粿粿曾說過自己放在家中的iPad私人內容被范姜彥豐看到，讓她感到錯愕徬徨；或許這iPad中藏著的親密照片、對話，才是范姜彥豐掌握粿粿出軌王子的鐵證。
資料來源：粿粿IG、謝智博Threads
