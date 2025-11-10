有「性感小野馬」封號的韓國女星泫雅昨（9）日在澳門Water Bomb音樂節表演時，突然在台上失去意識，直接昏倒，讓現場粉絲全嚇壞，也很擔心泫雅的安危。好在昨日深夜泫雅恢復意識後，立刻就在IG發文報平安，她坦言自己「什麼都不太記得了」，對粉絲連喊3次道歉，承諾之後會努力鍛鍊身體，盡量不讓類似事情再發生。
泫雅唱跳〈Bubble Pop〉直接暈倒 保鑣急抱她下台
泫雅昨晚昏倒的畫面在網路上流傳，可以看到當時泫雅正在唱著招牌夯歌〈Bubble Pop〉，原先看似都很正常，但下一秒泫雅就突然整個人癱軟倒地。伴舞立刻衝上前查看，保鑣也上台將泫雅直接抱下去，留下粉絲一陣錯愕，大家都很擔心泫雅安危。
泫雅深夜發文道歉：什麼都不太記得了
泫雅昨日深夜恢復意識後，也火速在IG發文報平安，她自責地說：「真的、真的很抱歉…雖然和上次公演之間的時間很短，但我想展現更好的樣子給大家看。不過感覺自己一點都不像個專業的人，其實我也什麼都不太記得了。」
泫雅覺得自己當下真的失去意識，不是故意的，但還是很有必要跟所有粉絲道歉，又鄭重的向粉絲說了對不起：「大家都是花了錢來看表演的，真的很對不起，真的、真的很抱歉。」
泫雅承諾鍛鍊身體 感謝粉絲的支持與包容
一連3句道歉後，泫雅也跟粉絲承諾，自己日後會好好鍛鍊身體，努力不讓類似的事情再發生。最後她也感性地說：「一直以來，從我還很小到現在，你們總是包容著不足的我，珍惜我、愛我，真的很感謝你們」。泫雅也強調自己真的沒事，要粉絲放心。大家也湧入留言區安慰泫雅：「姐姐保重」、「真的沒關係，妳健康是最重要的」。
泫雅減肥壓力大 曾一個月昏倒12次
關於泫雅的身體狀況，其實她2016年時就坦承，自己有「血管迷走神經性昏厥」，壓力過大或是長期久站、身體疼痛都會導致暈倒。之前泫雅減肥時，還曾一個月暈過12次，伴隨憂鬱症、恐慌症，不難想像泫雅承受的壓力有多大。這次的暈倒也讓粉絲認為與她再次開始減肥有關，大家都希望泫雅好好保重身體。
泫雅IG全文：
真的、真的很抱歉…雖然和上次公演之間的時間很短，但我想展現更好的樣子給大家看。不過感覺自己一點都不像個專業的人，其實我也什麼都不太記得了。
一直這樣想來想去，還是覺得一定要跟大家說。有那麼多澳門的粉絲來了，當然還有我們的A-ing（粉絲們），大家都是花了錢來看表演的，真的很對不起，真的、真的很抱歉。
之後我會更努力鍛鍊體力，持續用心去做。雖然不是所有事情都能如我所願，但我會努力試試看的！
一直以來，從我還很小到現在，你們總是包容著不足的我，珍惜我、愛我，真的很感謝你們。而且，我真的沒事！不要為我擔心！祝大家都有個美好的夜晚，晚安。
資料來源：泫雅IG
