▲泫雅當時直接倒在台上，保鑣、伴舞立刻衝上前關心。（圖／微博＠八代神顏）

▲泫雅（如圖）前陣子復胖，為了維持身材，最近又開始減肥。（圖／泫雅IG＠hyuna_is_all_ilove）

真的、真的很抱歉…雖然和上次公演之間的時間很短，但我想展現更好的樣子給大家看。不過感覺自己一點都不像個專業的人，其實我也什麼都不太記得了。

一直這樣想來想去，還是覺得一定要跟大家說。有那麼多澳門的粉絲來了，當然還有我們的A-ing（粉絲們），大家都是花了錢來看表演的，真的很對不起，真的、真的很抱歉。

之後我會更努力鍛鍊體力，持續用心去做。雖然不是所有事情都能如我所願，但我會努力試試看的！

一直以來，從我還很小到現在，你們總是包容著不足的我，珍惜我、愛我，真的很感謝你們。而且，我真的沒事！不要為我擔心！祝大家都有個美好的夜晚，晚安。