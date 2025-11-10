有「性感小野馬」封號的韓國女星泫雅昨（9）日在澳門Water Bomb音樂節表演時，突然在台上失去意識，直接昏倒，讓現場粉絲全嚇壞，也很擔心泫雅的安危。好在昨日深夜泫雅恢復意識後，立刻就在IG發文報平安，她坦言自己「什麼都不太記得了」，對粉絲連喊3次道歉，承諾之後會努力鍛鍊身體，盡量不讓類似事情再發生。

我是廣告 請繼續往下閱讀
泫雅唱跳〈Bubble Pop〉直接暈倒　保鑣急抱她下台

泫雅昨晚昏倒的畫面在網路上流傳，可以看到當時泫雅正在唱著招牌夯歌〈Bubble Pop〉，原先看似都很正常，但下一秒泫雅就突然整個人癱軟倒地。伴舞立刻衝上前查看，保鑣也上台將泫雅直接抱下去，留下粉絲一陣錯愕，大家都很擔心泫雅安危。

▲泫雅唱跳〈Bubble Pop〉直接暈倒　保鑣急抱她下台（圖／微博＠八代神顏）
▲泫雅當時直接倒在台上，保鑣、伴舞立刻衝上前關心。（圖／微博＠八代神顏）
泫雅深夜發文道歉：什麼都不太記得了

泫雅昨日深夜恢復意識後，也火速在IG發文報平安，她自責地說：「真的、真的很抱歉…雖然和上次公演之間的時間很短，但我想展現更好的樣子給大家看。不過感覺自己一點都不像個專業的人，其實我也什麼都不太記得了。」

泫雅覺得自己當下真的失去意識，不是故意的，但還是很有必要跟所有粉絲道歉，又鄭重的向粉絲說了對不起：「大家都是花了錢來看表演的，真的很對不起，真的、真的很抱歉。」

泫雅承諾鍛鍊身體　感謝粉絲的支持與包容

一連3句道歉後，泫雅也跟粉絲承諾，自己日後會好好鍛鍊身體，努力不讓類似的事情再發生。最後她也感性地說：「一直以來，從我還很小到現在，你們總是包容著不足的我，珍惜我、愛我，真的很感謝你們」。泫雅也強調自己真的沒事，要粉絲放心。大家也湧入留言區安慰泫雅：「姐姐保重」、「真的沒關係，妳健康是最重要的」。

▲泫雅（如圖）近期演出畫面曝光，身材明顯走樣，整個人胖了一圈，熱舞時甩動肥肉的樣子被網友砲轟「很像大媽」，讓她尷尬回應自己實在吃太多。（圖／IG hyuna_is_all_ilove）
▲泫雅（如圖）前陣子復胖，為了維持身材，最近又開始減肥。（圖／泫雅IG＠hyuna_is_all_ilove）
泫雅減肥壓力大　曾一個月昏倒12次

關於泫雅的身體狀況，其實她2016年時就坦承，自己有「血管迷走神經性昏厥」，壓力過大或是長期久站、身體疼痛都會導致暈倒。之前泫雅減肥時，還曾一個月暈過12次，伴隨憂鬱症、恐慌症，不難想像泫雅承受的壓力有多大。這次的暈倒也讓粉絲認為與她再次開始減肥有關，大家都希望泫雅好好保重身體。

泫雅IG全文：

真的、真的很抱歉…雖然和上次公演之間的時間很短，但我想展現更好的樣子給大家看。不過感覺自己一點都不像個專業的人，其實我也什麼都不太記得了。

一直這樣想來想去，還是覺得一定要跟大家說。有那麼多澳門的粉絲來了，當然還有我們的A-ing（粉絲們），大家都是花了錢來看表演的，真的很對不起，真的、真的很抱歉。

之後我會更努力鍛鍊體力，持續用心去做。雖然不是所有事情都能如我所願，但我會努力試試看的！

一直以來，從我還很小到現在，你們總是包容著不足的我，珍惜我、愛我，真的很感謝你們。而且，我真的沒事！不要為我擔心！祝大家都有個美好的夜晚，晚安。

資料來源：泫雅IG



看更多泫雅相關報導：

泫雅澳門開唱突昏倒！才剛宣布減重10kg　粉絲心疼：減肥壓力太大
泫雅宣布減肥後火速瘦回4字頭！腳背傷口引擔憂　本人鬆口曝原因
泫雅Wonder Girls出道！遭傳是4minute解散主因、婚禮成員全缺席

相關新聞

泫雅舊愛DAWN上《換乘戀愛4》！被問分手後是否聯絡　鬆口回應了

泫雅變胖超崩壞！熱舞甩動肥肉「挨轟好像大媽」女神嘆：我吃太多

MAMA傳奇畫面！Trouble Maker賢勝泫雅喇舌　GD看傻表情管理失敗

泫雅臉變圓潤又被猜懷孕！婚後幸福肥炸出雙下巴嘆：該減肥了