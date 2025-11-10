中央氣象署今（10）日一早發布大雨特報，表示受到鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，今日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。另外，颱風外圍環流及東北風偏強，10日晨至11日晚上苗栗縣、台中市、彰化縣等地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市等14縣市則有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
⚠️大雨特報
影響時間：10日上午
大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、宜蘭縣
⚠️強風特報
影響時間：10日上午至11日晚上
橙色燈號：苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣。
黃色燈號：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、金門縣。
鳳凰颱風共伴效應增強！北、東部嚴防致災降雨
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，鳳凰颱風外圍環流與共伴效應今起增強，北部、東半部降雨逐漸加劇，南部及中部山區也出現明顯降雨。
明日與週三（11、12日）鳳凰颱風共伴效應最為劇烈，北部與東半部恐出現大量致災性降雨，外圍環流帶來的西南風也可能讓南部、中部出現豪雨，各地也應留意強風威脅。直到周五颱風才會遠離，周末（15、16日）全台恢復晴朗天氣。
資料來源：中央氣象署、「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
