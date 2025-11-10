中央氣象署表示，鳳凰颱風9日晚間登陸呂宋島後受到地形破壞逐漸減弱，目前移動速度較為緩慢，但今天會慢慢開始北轉朝台灣而來，預計最接近台灣時可能變輕颱，不過其暴風圈可能籠罩全台，目前已經有11縣市侵襲率超過80%以上，氣象署最快今傍晚至晚上發布海上颱風警報、明天上半天發布陸上颱風警報。
鳳凰颱風準備要轉彎了！暴風圈恐掃全台、最快今晚海警
氣象署指出，鳳凰颱風現在移動速度放慢下來，今天核心重整之後開始慢慢北轉，週二開始路徑偏向東北，由於受到菲律賓地形破壞，最靠近台灣時強度明顯減弱，可能會變輕颱，預估颱風中心有機會登陸中南部，時間偏向週三晚間機會最高，最快今傍晚至晚上發布海上颱風警報、明天上半天發布陸上颱風警報。
根據氣象署官網最新「120小時各主要城市暴風圈侵襲機率」，已經有11縣市侵襲率超過80%，包括高雄市、屏東縣、台南市、嘉義縣、嘉義市、雲林縣、澎湖縣、南投縣、花蓮縣、台中市、彰化縣等，其中「雲嘉南高」侵襲率更是衝破90%，民眾防颱作業肯定要及早做好準備！
鳳凰颱風還沒到北部先炸雨了！最新風雨時程
氣象署表示，今天除了東北季風影響外，開始有颱風外圍環流的水氣移入，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島降雨機率高，雨勢越晚越明顯，可能有大雨或豪雨出現，尤其大台北及宜花雨勢明顯且持續，有局部豪雨等級以上發生的機率。
氣象署提醒，週二受颱風外圍環流及東北季風影響，有機會出現共伴效應，雨勢有更加明顯的趨勢，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有陣雨，並有大雨或局部豪雨的機率，尤其東北部、東部、大台北有局部豪雨等級以上的機率。週三、週四整體降雨強度將受颱風屆時強度及路徑而定，週三颱風中心逐漸接近西半部，在中南部、花東部有陣雨，並有大雨或局部豪雨機率，北部、東北部有短暫陣雨。
