中央氣象署預報員張承傳表示，鳳凰颱風今晚登陸呂宋島，明（10）日進入南海後將北轉朝台灣靠近，預估周三（11月12日）有機會登陸西半部；周一、周二（11月11日）北部、東半部因共伴效應會有豪雨。氣象署最快周一午後發布海警、周二發布陸警。
鳳凰颱風準備北轉 周三恐登陸台灣
張承傳指出，鳳凰颱風今晚登陸呂宋島，強度維持中颱，明（10）日進入南海開始出現拋物線北轉的動態，周二朝北向台灣陸地逼近，不過由於台灣海峽海溫低、垂直風切大，鳳凰颱風會逐漸減弱，接近及通過台灣時將轉為輕度颱風，周三有機會登陸台灣西半部，周四從東北方遠離、消散。
共伴效應發飆 大台北、宜花東豪雨轟2天
張承傳說明，今天下半天東北季風增強，明天開始鳳凰颱風外圍環流影響，可能會有「共伴效應」出現，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島豪雨，特別是大台北、宜花有「局部豪雨等級以上」降雨，桃園以則有局部短暫雨。
張承傳提及，周三鳳凰颱風最接近台灣，颱風逆時針環流替台灣帶來西南風，大雨、豪雨的區域轉移到「中南部、花東」，北部及東北部變成背風面，雨勢比週一、周二趨緩，主要以局部短暫陣雨為主。
鳳凰颱風周四遠離 雨勢才會趨緩
張承傳表示，周四鳳凰颱風可能移動到東北方海面，並減弱為熱帶性低氣壓，再變成溫帶氣旋，各地降雨趨緩，台灣回到東北風環境，中部以北、東北部有短暫陣雨，其它地區降雨較局部，周五、周六（11月14日至11月15日）北部、東半部有局部短暫雨，花東、恆春有零星雨勢，其它地區多雲到晴。
張承傳總結，根據目前鳳凰颱風的路徑，氣象署預估最快周一午後發布海上颱風警報，周二發布陸上颱風警報，颱風影響期間，宜花東、屏東山區會是主要降雨熱區；周一、周二台南以北、基隆北海岸、台東、離島風力增強，平均風力6級、陣風8級；苗栗、台中、彰化、澎湖及恆春平均風力9級、陣風11級。
資料來源：中央氣象署
🟡「鳳凰颱風」相關議題
鳳凰颱風挑戰強颱！北部東部大雨躲不掉 吳德榮揭風雨最劇時間點
鳳凰颱風成穿心颱！氣象署示警：下週登陸西南部 全台躲不過暴雨
鳳凰颱風準備撲台！14縣市「暴風圈侵襲機率」破5成 明升級強颱
我是廣告 請繼續往下閱讀
張承傳指出，鳳凰颱風今晚登陸呂宋島，強度維持中颱，明（10）日進入南海開始出現拋物線北轉的動態，周二朝北向台灣陸地逼近，不過由於台灣海峽海溫低、垂直風切大，鳳凰颱風會逐漸減弱，接近及通過台灣時將轉為輕度颱風，周三有機會登陸台灣西半部，周四從東北方遠離、消散。
張承傳說明，今天下半天東北季風增強，明天開始鳳凰颱風外圍環流影響，可能會有「共伴效應」出現，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島豪雨，特別是大台北、宜花有「局部豪雨等級以上」降雨，桃園以則有局部短暫雨。
張承傳提及，周三鳳凰颱風最接近台灣，颱風逆時針環流替台灣帶來西南風，大雨、豪雨的區域轉移到「中南部、花東」，北部及東北部變成背風面，雨勢比週一、周二趨緩，主要以局部短暫陣雨為主。
張承傳表示，周四鳳凰颱風可能移動到東北方海面，並減弱為熱帶性低氣壓，再變成溫帶氣旋，各地降雨趨緩，台灣回到東北風環境，中部以北、東北部有短暫陣雨，其它地區降雨較局部，周五、周六（11月14日至11月15日）北部、東半部有局部短暫雨，花東、恆春有零星雨勢，其它地區多雲到晴。
張承傳總結，根據目前鳳凰颱風的路徑，氣象署預估最快周一午後發布海上颱風警報，周二發布陸上颱風警報，颱風影響期間，宜花東、屏東山區會是主要降雨熱區；周一、周二台南以北、基隆北海岸、台東、離島風力增強，平均風力6級、陣風8級；苗栗、台中、彰化、澎湖及恆春平均風力9級、陣風11級。
🟡「鳳凰颱風」相關議題
鳳凰颱風挑戰強颱！北部東部大雨躲不掉 吳德榮揭風雨最劇時間點
鳳凰颱風成穿心颱！氣象署示警：下週登陸西南部 全台躲不過暴雨
鳳凰颱風準備撲台！14縣市「暴風圈侵襲機率」破5成 明升級強颱
更多「鳳凰颱風動態」相關新聞。