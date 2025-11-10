（更新時間11/10 12:00，新增停班停課區域）鳳凰颱風持續逼近台灣，外圍環流將導致北部、東部連日豪雨，中央氣象署表示，預估今（10）晚就會發布海警，並在周二上半天發陸警。花蓮縣政府今（10）日上午緊急公告，馬太鞍溪堰塞湖警戒值目前已達紅色警戒，光復鄉、秀林鄉富世村第13鄰至19鄰、和平村今日停班停課。
馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒！光復鄉緊急停班停課
花蓮縣政府今（10）日上午緊急公告，根據農業部林業及自然保育署花蓮分署第25報緊急通報，馬太鞍溪堰塞湖警戒值目前已達紅色警戒，縣府立即啟動強制疏散與撤離收容等避難作業，通知光復鄉公所、鳳林鎮公所及萬榮鄉公所緊急撤離居民，同時宣布光復鄉今日停班停課。
另外，秀林鄉富世村第13鄰至19鄰（含蓋天祥布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原等地區）及和平村也於今天中午12時開始停止上班、停止上課。
馬太鞍溪堰塞湖目前警戒值已達紅色警戒，花蓮縣府示警，馬太鞍溪流域警戒區域及工程區域周邊民眾，請儘速前往指定避難地點，務必遵從地方政府及警消單位指示，配合相關撤離與安全措施。同時提醒，請勿貿然前往警戒區域或河川沿岸活動，隨時關注官方發布的即時警戒資訊。
🟡11月10日（周一）各縣市停班停課最新資訊（更新時間11/10 12:00）
📍東部地區
◾花蓮縣：光復鄉今（10）日停止上班、停止上課；秀林鄉富世村第13鄰至19鄰（含蓋天祥布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原等地區）及和平村今天中午12時開始停止上班、停止上課。其餘地區正常上班上課。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊dgpa.gov.tw
台灣豪雨停班停課標準一覽
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準中，水災的依據氣象預報或實際觀測，降雨量達標或各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞，或各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，也可以發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準。
資料來源：中央氣象署
