鳳凰颱風最新動態！氣象署：最快今日發布海警

▲鳳凰颱風將在今晚登陸呂宋島，明（11）日進入南海後將北轉朝台灣靠近，預估周三（12日）有機會登陸西半部。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

鳳凰颱風路徑快確定了！周三準備靠近台灣

今日已經進入南海，朝西北西方向進行移動，速度將逐漸減慢，海上颱風警報有機會在今晚發布。明天（11日）繼續往北轉北北東移動，朝向台灣海峽南部接近

周三（12日）颱風將進入台灣海峽，速度繼續加快，暴風圈開始影響中南部陸地，傍晚到入夜颱風中心可能在雲林以南沿海登陸，登陸點位置仍有較大變數

▲周三（12日）颱風將進入台灣海峽，速度繼續加快，暴風圈開始影響中南部陸地，傍晚到入夜颱風中心可能在雲林以南沿海登陸，登陸點位置仍有較大變數。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

鳳凰颱風還沒來「今明先下豪大雨」！周三雨區擴大

今明（10、11日）雖然颱風還沒有直接侵襲，但是受到東北季風以及颱風外圍環流共同影響，北部、東半部將有明顯的降雨，尤其今晚到明日白天期間，形成共伴效應的條件會比較顯著

周三（12日）颱風本身環流靠近，傍晚到入夜颱風中心可能登陸，雖然強度逐漸減弱，估計從清晨開始隨著暴風圈接觸陸地，台中以南地區的降雨會漸趨明顯，東半部受東南風迎風面的影響，也持續會有較明顯的雨勢

▲吳聖宇分析，今明（10、11日）雖然颱風還沒有直接侵襲，但是受到東北季風以及颱風外圍環流共同影響，北部、東半部將有明顯的降雨。（示意圖／NOWNEWS資料照 ）