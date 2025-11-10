中央氣象署表示，鳳凰颱風預估將在今（10）日晚間登陸呂宋島，接著北轉逼近台灣，預估今日午後就會發布海上警報、明日則發布陸上警報。氣象專家吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」表示，今明（10、11日）兩天雖颱風還沒有直接侵襲，但受到東北季風影響，北部、東北部仍需嚴防豪大雨，而颱風將在周三（12日）傍晚到入夜登陸，台中以南地區的降雨會漸趨明顯。
鳳凰颱風最新動態！氣象署：最快今日發布海警
中央氣象署表示，鳳凰颱風今日8時的中心位置在北緯 17.0 度，東經 119.2 度，以每小時15公里速度，向西北進行。中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺。
氣象署預報員張承傳表示，鳳凰颱風將在今晚登陸呂宋島，明（11）日進入南海後將北轉朝台灣靠近，預估周三（12日）有機會登陸西半部；周一、周二（10日、11日）北部、東半部因共伴效應會有豪雨。氣象署最快在今日午後發布海警、周二發布陸警。
鳳凰颱風路徑快確定了！周三準備靠近台灣
氣象專家吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，鳳凰颱風移動趨勢與路徑大致確定，今日已經進入南海，朝西北西方向進行移動，速度將逐漸減慢，海上颱風警報有機會在今晚發布。明天（11日）繼續往北轉北北東移動，朝向台灣海峽南部接近，下午有機會發布陸上颱風警報，速度有逐漸加快趨勢。
周三（12日）颱風將進入台灣海峽，速度繼續加快，暴風圈開始影響中南部陸地，傍晚到入夜颱風中心可能在雲林以南沿海登陸，登陸點位置仍有較大變數，預期颱風中心登陸後將以繼續通過台灣上空進入東北部海面機會較高，若移動速度快，可能在周四（13日）凌晨到清晨這段時間就會進入東北部海面，週四上午已經逐漸遠離，颱風警報也可望解除。
鳳凰颱風還沒來「今明先下豪大雨」！周三雨區擴大
針對風雨方面影響，吳聖宇分析，今明（10、11日）雖然颱風還沒有直接侵襲，但是受到東北季風以及颱風外圍環流共同影響，北部、東半部將有明顯的降雨，尤其今晚到明日白天期間，形成共伴效應的條件會比較顯著，大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮甚至到台東北部一帶都要嚴防豪大雨。
吳聖宇指出，中南部地區雖然受到山脈地形屏障，還沒有明顯的降雨，但是也會有局部短暫陣雨機會。同時在大陸高壓跟颱風之間有較明顯的氣壓梯度，各地沿海以及外島地區有8-10級或以上強陣風發生機會。
周三（12日）颱風本身環流靠近，傍晚到入夜颱風中心可能登陸，雖然強度逐漸減弱，估計從清晨開始隨著暴風圈接觸陸地，台中以南地區的降雨會漸趨明顯，東半部受東南風迎風面的影響，也持續會有較明顯的雨勢，反而是在台中以北到大台北一帶可能受地形屏障作用，加上共伴效應的區域也北抬到北方海面，將有風雨減小的空窗期出現機會。
鳳凰颱風遠離仍會下雨！周五起連3天東北季風發威
周四（13日）凌晨期間颱風中心登陸後逐漸經過台灣上空，繼續進入東北部海面，強度持續減弱，預估中南部的風雨在週四清晨前可能還是較明顯，但隨著颱風減弱將會有慢慢變小，花東地區則是會進入背風面，風雨有明顯減小的機會，北部、東北部在颱風過山、進入東北部海面的過程中，風雨又將逐漸增大起來，但整體威力已經小很多。
吳聖宇最後說明，預估周四（13日）上午鳳凰颱風就會減弱成熱帶性低氣壓、遠離台灣，但東北季風仍強，加上颱風殘留環流水氣，北部、東北部可能持續會有降雨；周五（14日）到周末（15、16日）將轉變成典型東北季風天氣型態，北部、東北部、東部有局部短暫陣雨，隨著水氣減少，降雨也可能會有越來越少趨勢。
資料來源：中央氣象署、天氣職人-吳聖宇
