中央氣象署表示，鳳凰颱風目前已經通過菲律賓呂宋島進入南海，預計重整之後開始北轉朝台灣而來，目前預計影響台灣最劇烈時刻為週二、週三，民眾要及早做好防颱準備！《NOWNEWS》也特別整理鳳凰颱風最新預測動態，包括路徑、海陸警時間、風雨影響以及停班停課機率等，讓民眾一文掌握颱風最新資訊。
鳳凰颱風最新路徑登陸中南部穿台！海陸警時間出爐
根據中央氣象署官網資料，今天凌晨2時鳳凰颱風中心位置在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度向西北西進行，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑80公里。
目前中央氣象署預估鳳凰台灣最新路徑，在通過菲律賓呂宋島進入南海後重整，接著北轉朝台灣而來，預估將會在週三晚間從中南部一帶登陸並穿越台灣，氣象署最快今天傍晚後發布海上颱風警報，明天上半天發布陸上颱風警報。
鳳凰颱風還沒到雨就先到！週二、週三全台風雨有感
氣象署表示，雖然鳳凰颱風今天還沒來，但北部以及東部地區除了受東北季風影響外，開始有颱風外圍環流的水氣移入，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島降雨機率高，雨勢越晚越明顯，可能有大雨或豪雨出現，要特別留意長時間的降雨。
氣象署提到，週二開始受到風外圍環流及東北季風影響，有機會出現共伴效應，雨勢會更加明顯，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有陣雨，並有大雨或局部豪雨的機率，尤其東北部、東部、大台北有局部豪雨等級以上的機率。週三、週四整體降雨強度將受颱風屆時強度及路徑而定，週三颱風中心逐漸接近西半部，在中南部、花東部有陣雨，並有大雨或局部豪雨機率，北部、東北部有短暫陣雨。
鳳凰颱風「5縣市暴風圈侵襲率破90%」！停班停課機率曝光
根據氣象署最新「120小時各主要城市暴風圈侵襲機率」，中南部已經有幾個5個縣市衝破90%，包括雲林縣、嘉義縣市、台南市以及高雄市，總計還有11縣市都是侵襲率80%以上，民眾防颱作業肯定要及早做好準備！
至於大家最關心停班停課的問題，目前氣象署首波陸警範圍將針對中南部、花蓮、台東，北部則要看颱風靠近陸地時的減弱情形，是否產生共伴效應等因素，看起來明日宜花東有機會停班停課；週三台中以南縣市、宜花東最有機會停班停課，北部地區則是還要再評估，但實際都還是等各縣市首長晚間宣布為準，民眾也要隨時關注最新颱風動態消息。
資料來源：中央氣象署
