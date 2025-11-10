我是廣告 請繼續往下閱讀

鳳凰颱風最新路徑登陸中南部穿台！海陸警時間出爐

預估將會在週三晚間從中南部一帶登陸並穿越台灣，氣象署最快今天傍晚後發布海上颱風警報，明天上半天發布陸上颱風警報。

▲根據中央氣象署最新預估鳳凰颱風路徑，週三晚間將從中南部一帶登陸並穿過台灣，跟各國預測路徑有共識。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

鳳凰颱風還沒到雨就先到！週二、週三全台風雨有感

迎風面基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島降雨機率高，雨勢越晚越明顯，可能有大雨或豪雨出現

週二開始受到風外圍環流及東北季風影響，有機會出現共伴效應，雨勢會更加明顯

週三颱風中心逐漸接近西半部，在中南部、花東部有陣雨，並有大雨或局部豪雨機率

▲鳳凰颱風外圍環流與共伴效應今起增強，北部、東半部降雨逐漸加劇，越晚風雨越大，中南部則是週二、週三影響最劇烈。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

鳳凰颱風「5縣市暴風圈侵襲率破90%」！停班停課機率曝光

中南部已經有幾個5個縣市衝破90%，包括雲林縣、嘉義縣市、台南市以及高雄市

目前氣象署首波陸警範圍將針對中南部、花蓮、台東

看起來明日宜花東有機會停班停課；週三台中以南縣市、宜花東最有機會停班停課