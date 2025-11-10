鳳凰颱風目前已經通過呂宋島，強度持續減弱當中準備要轉彎，根據中央氣象署以及各國單位最新路徑預測，幾乎已經達成共識，鳳凰颱風轉彎北上之後會登陸並且穿過台灣，實際上影響會多大，還是要看鳳凰颱風北上減弱的程度而定。至於大家關心的停班停課問題，中南部以及宜花東地區最有機會。
鳳凰颱風各國路徑有共識了！週三登陸台灣穿越
根據中央氣象署最新預估鳳凰颱風路徑，在通過呂宋島之後進入南海，今天核心重整後開始北轉，週二路徑開始偏向東北，預估颱風中心將會在中南部一帶登陸並穿過台灣，登陸時間落在週三晚上機率最高，然而該路徑跟其他各國氣象單位預估也都達成共識。
鳳凰颱風因為受到呂宋島地形破壞結構，北上過程也不利發展又持續減弱，預估登陸台灣時強度為輕颱，登陸之後又受到台灣地形破壞結構，預估出海之後就會變成熱帶性低氣壓。影響台灣最劇烈時刻就是週二、週三；今天則是北部及東部因為東北季風加上颱風外圍環流率先變天，越晚雨勢越大。
鳳凰颱風會登陸「5縣市暴風圈侵襲率90％」！最有機會停班停課縣市分析
根據氣象署最新「120小時各主要城市暴風圈侵襲機率」，中南部已經有幾個5個縣市衝破90%，包括雲林縣、嘉義縣市、台南市以及高雄市，總計還有11縣市都是侵襲率80%以上，民眾防颱作業肯定要及早做好準備！
至於大家最關心停班停課的問題，目前氣象署首波陸警範圍將針對中南部、花蓮、台東，北部則要看颱風靠近陸地時的減弱情形，是否產生共伴效應等因素，看起來宜花東明日有機會停班停課；週三台中以南縣市、宜花東最有機會停班停課，北部地區則是還要再評估，但實際都還是等各縣市首長晚間宣布為準哦！
資料來源：中央氣象署、NCDR
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中央氣象署最新預估鳳凰颱風路徑，在通過呂宋島之後進入南海，今天核心重整後開始北轉，週二路徑開始偏向東北，預估颱風中心將會在中南部一帶登陸並穿過台灣，登陸時間落在週三晚上機率最高，然而該路徑跟其他各國氣象單位預估也都達成共識。
鳳凰颱風因為受到呂宋島地形破壞結構，北上過程也不利發展又持續減弱，預估登陸台灣時強度為輕颱，登陸之後又受到台灣地形破壞結構，預估出海之後就會變成熱帶性低氣壓。影響台灣最劇烈時刻就是週二、週三；今天則是北部及東部因為東北季風加上颱風外圍環流率先變天，越晚雨勢越大。
根據氣象署最新「120小時各主要城市暴風圈侵襲機率」，中南部已經有幾個5個縣市衝破90%，包括雲林縣、嘉義縣市、台南市以及高雄市，總計還有11縣市都是侵襲率80%以上，民眾防颱作業肯定要及早做好準備！
至於大家最關心停班停課的問題，目前氣象署首波陸警範圍將針對中南部、花蓮、台東，北部則要看颱風靠近陸地時的減弱情形，是否產生共伴效應等因素，看起來宜花東明日有機會停班停課；週三台中以南縣市、宜花東最有機會停班停課，北部地區則是還要再評估，但實際都還是等各縣市首長晚間宣布為準哦！