鳳凰颱風各國路徑有共識了！週三登陸台灣穿越

預估颱風中心將會在中南部一帶登陸並穿過台灣，登陸時間落在週三晚上機率最高，然而該路徑跟其他各國氣象單位預估也都達成共識。

影響台灣最劇烈時刻就是週二、週三；今天則是北部及東部因為東北季風加上颱風外圍環流率先變天，越晚雨勢越大。

▲根據中央氣象署最新預估鳳凰颱風路徑，週三晚間將從中南部一帶登陸並穿過台灣，跟各國預測路徑有共識。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

鳳凰颱風會登陸「5縣市暴風圈侵襲率90％」

！最有機會停班停課縣市分析

中南部已經有幾個5個縣市衝破90%，包括雲林縣、嘉義縣市、台南市以及高雄市

目前氣象署首波陸警範圍將針對中南部、花蓮、台東

看起來宜花東明日有機會停班停課；週三台中以南縣市、宜花東最有機會停班停課