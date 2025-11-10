鳳凰颱風預計12日晚上從嘉南一帶登陸台灣，根據中央氣象署最新「120小時各主要城市暴風圈侵襲機率」，南部已經有幾個5個縣市衝破90%，停班停課的關鍵在於陸上警戒區，以及颱風靠近陸地時的減弱情形，最終結果仍由縣市政府的風雨考量決定。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，周一午後起北部雨勢增強、周二最劇烈，累積雨量恐超過500毫米；中南部周一夜間轉雨，周二、三風雨明顯，全台皆有7至9級陣風。
5縣市暴風圈侵襲機率破90%！氣象署曝停班停課關鍵
中央氣象署公布最新「120小時各主要城市暴風圈侵襲機率」，目前雲林縣、嘉義縣市、台南市及高雄市已衝破90%，包含屏東縣、南投縣、彰化縣共11縣市，則是侵襲率80%以上。
根據《ETtoday新聞雲》報導，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，鳳凰颱風正逐步接近，今晚到晚間發布海上警報機率最高，周二上午則有高機率發布陸上警報。初步預估陸警範圍涵蓋中南部及花蓮、台東，北部則視颱風靠近時減弱情形而定。
至於是否可能停班停課，黃恩鴻指出，仍需視各縣市政府依風雨狀況決定。中南部與花東地區可能最先受暴風圈影響，北部與東半部則將迎來顯著雨勢，尤其東部地區降雨最為明顯。
黃恩鴻示警，鳳凰最接近台灣時強度預料會略為減弱，暴風圈同步縮小，但仍可能掠過或登陸中南部沿海。整體來看，周三（12日）晚間為登陸機率最高時段，影響範圍廣，全台皆需嚴防強風豪雨。
鳳凰颱風劇烈降雨「恐超過500毫米」！恐吹7至9級強風
臉書粉專「觀氣象看天氣」指出，根據氣象署9日晚間最新預測，鳳凰颱風已於當晚20時左右登陸菲律賓，預計10日清晨再度出海，12日晚上將從嘉義與台南交界登陸台灣。依目前模擬，鳳凰登陸時強度仍可維持輕度颱風等級，預計12至13日白天橫越全台，之後轉化為溫帶氣旋。
周一、二（10至11日）雖北部尚未納入陸警範圍，但颱風環流與東北風共伴下，豪大雨將逐漸增強，周一午後至周二為最劇烈時段，兩日累積雨量恐超過500毫米。中南部方面，周一夜間起隨颱風逼近也轉為有雨天氣，強降雨帶通過時不排除出現局部豪雨等級雨勢。
周二、三（11至12日）鳳凰靠近陸地後，登陸點周邊風雨將急遽增強，全台皆可能明顯感受到颱風影響，即便未降雨，仍有7至9級間歇性強陣風，呼籲各地提前做好防颱準備。
資料來源：氣象粉專「觀氣象看天氣」、中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署公布最新「120小時各主要城市暴風圈侵襲機率」，目前雲林縣、嘉義縣市、台南市及高雄市已衝破90%，包含屏東縣、南投縣、彰化縣共11縣市，則是侵襲率80%以上。
至於是否可能停班停課，黃恩鴻指出，仍需視各縣市政府依風雨狀況決定。中南部與花東地區可能最先受暴風圈影響，北部與東半部則將迎來顯著雨勢，尤其東部地區降雨最為明顯。
黃恩鴻示警，鳳凰最接近台灣時強度預料會略為減弱，暴風圈同步縮小，但仍可能掠過或登陸中南部沿海。整體來看，周三（12日）晚間為登陸機率最高時段，影響範圍廣，全台皆需嚴防強風豪雨。
臉書粉專「觀氣象看天氣」指出，根據氣象署9日晚間最新預測，鳳凰颱風已於當晚20時左右登陸菲律賓，預計10日清晨再度出海，12日晚上將從嘉義與台南交界登陸台灣。依目前模擬，鳳凰登陸時強度仍可維持輕度颱風等級，預計12至13日白天橫越全台，之後轉化為溫帶氣旋。
周二、三（11至12日）鳳凰靠近陸地後，登陸點周邊風雨將急遽增強，全台皆可能明顯感受到颱風影響，即便未降雨，仍有7至9級間歇性強陣風，呼籲各地提前做好防颱準備。
資料來源：氣象粉專「觀氣象看天氣」、中央氣象署