鳳凰台灣今（10）日進入南海，路徑逐漸往北轉向，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鳳凰颱風目前進入重整階段，核心對流爆發，未來24小時北上過程中，強度有望再增強，明（11）日靠近台灣西南海域時再減弱，今明兩天東北季風與颱風共伴影響，北部與東半部將有明顯降雨。
鳳凰颱風進入重整 核心對流爆發
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰颱風開始進入重整階段，颱風中心核心對流開始爆發，未來24小時北上的過程中，威力將會再度增強，至於增強的幅度，「要看它重整的進度而定」。
鳳凰颱風明天減弱靠近 今明兩天慎防共伴效應
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，鳳凰颱風明天午後通過東沙島以東，開始往台灣西南海域靠近時，隨著環境轉劣，強度會慢慢慢的減弱，靠近台灣陸地時，強度可維持在輕颱中前段班，提醒中南部沿海、平原空曠地區的民眾，「別因為是輕度颱風，就輕忽強風的威脅。」
天氣風險公司資深顧問吳聖宇則說明，今明兩天鳳凰颱風還沒有直接侵襲，但受到東北季風共同影響，北部、東半部有明顯的降雨，尤其「今晚到明天白天」，共伴效應的條件更顯著，「大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東」都要嚴防豪大雨出現的情況，中南部也有局部短暫陣雨。
周三傍晚到入夜，鳳凰颱風中心登陸，清晨開始隨著暴風圈接觸陸地，台中以南降雨會變多，東半部也持續有明顯雨勢，台中以北受地形屏障作用，加上共伴效應的區域更往北邊，會出現風雨減小的空窗期，周三下午到入夜，颱風中心在雲林以南進入陸地，中南部風雨會達到最明顯的階段。
資料來源：「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書、天氣職人-吳聖宇臉書
