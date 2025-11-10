（11/10，13:01更新）中央氣象署表示，鳳凰颱風預估將會在週三11月12日晚間從中南部一帶登陸並穿越台灣，氣象署最快今天傍晚後發布海上颱風警報，明天上半天發布陸上颱風警報。為防範強風豪雨造成危險，林業及自然保育署宜蘭與花蓮分署已宣布，多處森林遊樂區、自然教育中心及熱門登山步道將提前休園、休館與封閉。武陵農場也公告，明（11）天開始將休園。《NOWNEWS今日新聞》整理全台景點休園、暫停等資訊一次看。本文將以不斷更新方式整理。
📍武陵農場
台中武陵農場公布，將自明（11）日下午2時起實施休園措施，場區暫停對外開放，並將視天候狀況另行公告恢復開園時間。
農場同時提醒，計畫前來旅遊的遊客應暫緩上山行程，避免強風豪雨期間進入山區，以策安全。對於已完成住宿預約或活動報名的旅客，農場將主動聯繫協助辦理取消或延期入住等相關事宜，遊客也可主動與農場聯繫確認。
📍清境農場
南投仁愛鄉的清境農場表示，依氣象預報山區將有大量降雨，影像道路通行安全，因此決定明(11)日下午2點起實施休園，場區暫停對外開放，後續視天侯狀況再宣布重新開園營業時間。
📍林業及自然保育署宜蘭
林業及自然保育署宜蘭分署指出，太平山聯外道路台7線、台7甲線及宜51線一帶，若受強降雨影響，恐出現路基鬆動或交通中斷風險。為確保遊客安全，太平山國家森林遊樂區（含鳩之澤溫泉區）將自今天下午2時起預警性休園，並同步封閉園內八條自然步道，包含鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道及台灣山毛櫸步道。園區蹦蹦車最後班次為上午11時30分，管理單位也呼籲遊客及早下山、儘速離園，以免受天候影響受困山區。
宜蘭分署所轄社區型自然步道(計10條：包含林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道、新寮瀑布步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、金瓜寮魚蕨步道)同步暫停開放，羅東林業文化園區正常開園(倘宜蘭縣政府公告停止上班上課時同步休園)。
📍林業及自然保育署花蓮
林業及自然保育署花蓮分署同步宣布，自明天下午5時起實施預警性休園、休館與封閉步道措施。停園範圍涵蓋池南及富源兩大國家森林遊樂區，並包含林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區及瑞穗生態教育館等熱門景點。至於轄內自然步道部分，佐倉步道、撒固兒步道、能高越嶺道東段、鯉魚山步道、月眉山步道、虎頭山步道、富源步道群、安通越嶺道東段及八通關越道路鹿鳴吊橋段等全數封閉。花蓮分署提醒，請民眾避免入園入山，以免遭受強風豪雨及坍方落石威脅。
資料來源：中央氣象署、武陵農場、林業及自然保育署
