台語天后江蕙明年（2026）將在小巨蛋開安可場演唱會，春節加碼連唱5場，讓粉絲超期待。主辦單位寬宏藝術也公布售票資訊，本月12日中午12點開放台新卡友優先購，13日0點開始則讓歌迷登記實名制抽選；票價從6800元至800元不等。《NOWNEWS今日新聞》為歌迷整理寬宏公布的售票資訊、座位圖，帶大家一次掌握。
寬宏即將開賣江蕙門票 2大售票方式、價位一次看
江蕙演唱會《無,有》安可場票價為：6800元、5880元、4880元、3880元、2880元、1880元、800元
購票方式分成2種，第1種是信用卡優先購，11月12日12：00至23：59開放台新銀行信用卡或簽帳金融卡（包含Richart簽帳金融卡）卡友，可以優先在寬宏系統上購票，不過僅限6800元、5880元、4880元票區，限區限量，每卡限購4張。
第2種購票方式則是實名制登記抽選，人人都有機會，開放登記時間為11月13日00：00至11月14日12：00。抽選結果將在11月15日中午12：00公布，中獎者須於2025年11月16日23：59前繳費完成。
江蕙演唱會場次時間、座位圖公開
江蕙《無,有》安可場地點定在台北小巨蛋，演出時間、座位圖如下：
2026／2／20（五）18：30 （大年初四）
2026／2／21（六）18：30 （大年初五）
2026／2／22（日）18：30 （大年初六）
2026／2／24（二）19：30
2026／2／25（三）19：30
江蕙《無,有》演唱會好評如潮 粉絲意猶未盡
江蕙復出後，今年7月開始至9月1日，一共在台灣舉行了23場《無,有》演唱會，高雄、台北都有場次，高規格且華麗的舞台設計和震撼的視覺呈現，搭配二姐細膩歌聲和她所傳遞的正向能量，讓歌迷意猶未盡，甚至覺得不夠過癮，紛紛敲碗江蕙再加場。
而主辦單位寬宏也不負眾望，爭取到小巨蛋場地，10月就宣布江蕙明年將重返小巨蛋，加碼再唱5場。江蕙表示，這次的「安可場」對她而言意義非凡，這是她首次在農曆春節開唱，能夠和歌迷一起過年，一起唱歌，天后也感到非常特別、幸福。
資料來源：寬宏藝術
