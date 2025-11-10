我是廣告 請繼續往下閱讀

高麗菜「半顆長一樣」怎麼挑？蔬菜專家解答了

▲蔬菜專家「營養師食堂」建議挑選高麗菜時可挑選橫切面呈現淡黃色，且看起來較有水潤光澤的高麗菜。（圖／X@tetsublogorg）

建議可挑選橫切面呈現淡黃色，且看起來較有水潤光澤的高麗菜。倘若兩顆高麗菜外觀相似，可以將「重量」當作評斷標準

高麗菜別買菜心長、春天生長的！專家教「3招」挑選

若高麗菜菜心部分過長過大，代表生長旺、收成時間過晚，菜心較硬，高麗菜葉部分將無法獲得足夠營養，口感部分也較差

▲「營養師食堂」說明，若高麗菜菜心部分過長過大，代表生長旺、收成時間過晚，菜心較硬。（圖／取自pixabay）

建議挑選擁有「菜心較短、橫切面呈現淡黃色且無黑點、菜葉緊密排列在一起」等3大特點的高麗菜

▲「營養師食堂」建議，若遇到要挑選半顆高麗菜的狀況，可以選擇「菜心較短、橫切面呈現淡黃色且無黑點、菜葉緊密排列在一起」等3大特點的高麗菜。（圖／記者徐銘穗攝）

高麗菜如何挑才正確？農糧署公布關鍵：吃起來更新鮮

高麗菜最外層的葉菜接受陽光照射最多，所以葉菜呈翠綠色，而好的高麗菜外側葉片較厚、翹起，且葉面更緊實，建議購買時儘量挑綠葉片完整的高麗菜，吃起來更加新鮮。​