高麗菜堪稱是台灣「國民天菜」，近年來市面上有業者為了方便民眾挑選，會將高麗菜剖半以「半顆」形式販售，不過半顆高麗菜該怎麼挑選一直是許多人的難解問題。對此，日本蔬菜專家「營養師食堂」表示，建議可挑選「菜心短、橫切面呈現淡黃色，且菜葉緊密排列」的高麗菜，口感上較為清脆；農糧署也曾建議，可以針對葉菜外型進行挑選，推薦選擇外側葉片較厚、葉面緊實的高麗菜，吃起來更加新鮮美味。
高麗菜「半顆長一樣」怎麼挑？蔬菜專家解答了
根據《Yahoo JAPAN》專欄報導，日本蔬菜專家「營養師食堂」撰文分享，表示高麗菜是日常生活不可或缺的蔬菜，使用方法相當多元，不論是炒菜、做成沙拉或湯皆可，一年四季皆可食用。但他提到，目前市面上開始販售「切好」的半顆高麗菜，讓民眾準備食材時不會太忙碌，不過多數人並不了解該如何挑選才好。
「營養師食堂」解釋，高麗菜最常見的挑選方式，就是針對橫切面去選擇，建議可挑選橫切面呈現淡黃色，且看起來較有水潤光澤的高麗菜。倘若兩顆高麗菜外觀相似，可以將「重量」當作評斷標準，但更厲害的聰明人，會根據「菜心」狀態來做評斷。
高麗菜別買菜心長、春天生長的！專家教「3招」挑選
「營養師食堂」說明，若高麗菜菜心部分過長過大，代表生長旺、收成時間過晚，菜心較硬，高麗菜葉部分將無法獲得足夠營養，口感部分也較差，容易失去風味；若菜心短小，口感則越軟越甜。
「營養師食堂」提到，高麗菜葉片會根據季節氣候不同，呈現不一樣的樣子，春季時的高麗菜柔軟，捲起來的幅度較鬆散；但冬季生長的高麗菜則會更緊密、厚實，吃起來較有飽足感，在烹飪成高麗菜捲或炒菜時不容易散掉。
「營養師食堂」總結如何挑選切好的半顆高麗菜，建議挑選擁有「菜心較短、橫切面呈現淡黃色且無黑點、菜葉緊密排列在一起」等3大特點的高麗菜，該類型高麗菜新鮮美味，還能長時間保持清爽口感，喊話民眾前往超市、市場購買時，務必牢記上述重點。
高麗菜如何挑才正確？農糧署公布關鍵：吃起來更新鮮
事實上，過去農糧署在《農業兒童網》曾說明，高麗菜最外層的葉菜接受陽光照射最多，所以葉菜呈翠綠色，而好的高麗菜外側葉片較厚、翹起，且葉面更緊實，建議購買時儘量挑綠葉片完整的高麗菜，吃起來更加新鮮。
農糧署提到，因高麗菜具有耐放優點，放在通風處可維持5天不壞，建議民眾放入冰箱保存前，可以將菜心取出，塞入濡溼但不滴水的紙團，再裝進保鮮袋放入冰箱，並採以莖部朝下，依原來生長的方向放置，則可延長高麗菜的保存時間。
Yahoo JAPAN、農糧署
高麗菜別買菜心長、春天生長的！專家教「3招」挑選
