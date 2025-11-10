鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署表示，鳳凰颱風登陸時間提前，最快將在周三（12日）下半天登陸。氣象粉專「台灣颱風論壇」說明，鳳凰颱風是今年繼丹娜絲後，再次走背後偷襲路徑，至於登陸地點誤差範圍「從雲林至屏東」都有機會。台灣颱風論壇亦提醒，本次颱風影響各地風雨時間各有不同，其中北部東部今明（10、11日）兩天影響最劇，根據預報雨量，東部皮要繃緊。
鳳凰颱風偷襲台灣！今明北部、東部豪雨：皮要繃緊了
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在社群平台Threads表示，鳳凰颱風路徑上是今年繼丹娜絲後，再次有颱風走這種背後偷襲路線，且目前預報登陸點都類似，但兩者環境不同，深秋11月的台灣海峽環境毒到不行，颱風北上肯定是一路減弱，登陸前一刻，有可能只剩輕颱強度，「雖然這不是鬆懈的理由，但只看路線就說鳳凰是丹娜絲第二，是有點太恐慌了。」
「台灣颱風論壇」接著說明，提到各地影響最劇烈時段是「錯開」的，其中北部、東部，影響最劇時刻是「周一至周二」（10日至11日），並非是颱風本體貼上來的周三（12日），豪大雨是最需要防範的主軸，尤其根據預報雨量，東部皮要繃緊了。
鳳凰颱風周三登陸！地點「雲林至屏東」都有機會
中南部、澎湖地區在周二（11日）前頂多陣雨，真正最劇烈時刻是颱風核心壓上來的「周三當天」（12日），需特別注意風雨增強的速度，有機會從微弱風雨變成強風豪雨，「登陸點附近還是很兇，別被暴風雨前的寧靜騙了」。而預估周四颱風就會離開，不會待在台灣太久。
針對颱風登陸地點，「台灣颱風論壇」特別提到，雖然預報登陸點是嘉南沿海，但其實誤差範圍目前是「雲林至屏東」都有可能，圖中登陸點那片紫色，代表可能隨著登陸點改變而浮動的，「簡單地說，就是南部沿海賭運氣，看誰抽到鬼牌啦。」
鳳凰颱風來勢洶洶！全台「風雨時程」一圖看懂
針對鳳凰颱風對台灣影響，「台灣颱風論壇」亦詳細分析各地風雨最劇烈時刻，強調在北部、東部雨勢緩和的同時，中南部大雨可能才剛開始，風雨時段的落差，需要大家多多留意：
📍雙北、基隆、宜花東、恆春半島
在颱風環流及東北季風共伴下，將有間歇強風及豪雨出現，尤其是基隆北海岸、宜花東，劇烈降雨有感，看似離颱風最遠，影響卻不輸颱風直撲的西部，尤其蘇花山區或堰塞湖風險區域要非常注意。北部、東半部影響最劇烈時刻，是落在「周一～周二（10日至11日）」，並非颱風本體撞上來的周三（12日）。
📍桃、竹、苗
因雪山山脈阻擋，相對位在背風面，除了「周一～周二（10日至11日）」，沿海風力很強以外，這次西北部的影響，預計很有限，預期是偶爾的間歇風雨為主。
📍中、彰、投
在周三（12日）晚間，颱風核心靠近前，幾乎完全沒有感覺！預期要等到颱風核心登陸後，中部才會有風雨出現，山區雨勢則較大。但隨著颱風撞山，很快地遠離減弱，周四（13日）風雨預計又會緩和，整體影響時間預計不會太久。
📍雲林～屏東
周二（11日）開始，外圍環流就會一陣陣掃入，有間歇雨勢出現，愈南邊就愈有感，但這還只是前菜。要等周三（12日），颱風核心接近時，風雨才會逐漸增強，要特別注意風雨增強時間可能很快，有機會從原先微弱風雨，突然就變成強風豪雨，而颱風中心，很可能在周三（12日）夜間，在西南部沿海擇地登陸，但具體的登陸點還要再觀察，可以先提醒登陸點及其南側，風雨會相當強勁。
📍澎、金、馬
在東北季風及颱風環流加成下，外島地區，全程都是強勁陣風影響！另外，周三（12日）晚間，颱風核心將掃過掃過澎湖群島上空，當下將會有強風豪雨，請當地民眾特別注意。
鳳凰颱風最新動態！氣象署：最快今晚發布海警
根據中央氣象署最新資料顯示，鳳凰颱風今日8時的中心位置在北緯 17.0度，東經119.2度，以每小時15公里速度，向西北進行。中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺。
氣象署今表示，鳳凰颱風原本預估周三深夜至周四登陸，但時程略有提前，預測改為周三下半天，路徑亦往南調整，登陸範圍為台中以南，又以台南、嘉義一帶機率較大。鳳凰颱風將在今晚登陸呂宋島，明（11）日進入南海後將北轉朝台灣靠近，預估周三（12日）有機會登陸西半部；周一、周二（10日、11日）北部、東半部因共伴效應會有豪雨。氣象署最快在今日午後發布海警、周二發布陸警。
資料來源：中央氣象署、台灣颱風論壇Threads、台灣颱風論壇｜天氣特急
