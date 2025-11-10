我是廣告 請繼續往下閱讀

鳳凰颱風偷襲台灣！今明北部、東部豪雨：皮要繃緊了

其中北部、東部，影響最劇時刻是「周一至周二」（10日至11日），並非是颱風本體貼上來的周三（12日），豪大雨是最需要防範的主軸，尤其根據預報雨量，東部皮要繃緊了

▲台灣颱風論壇表示，鳳凰颱風路徑上是今年繼丹娜絲後，再次有颱風走這種背後偷襲路線。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

鳳凰颱風周三登陸！地點「雲林至屏東」都有機會

雖然預報登陸點是嘉南沿海，但其實誤差範圍目前是「雲林至屏東」都有可能，圖中登陸點那片紫色，代表可能隨著登陸點改變而浮動的，「簡單地說，就是南部沿海賭運氣，看誰抽到鬼牌啦。」

▲鳳凰颱風預估在周三登陸，但預報登陸點有所誤差，範圍從「雲林至屏東」都有可能。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

鳳凰颱風來勢洶洶！全台「風雨時程」一圖看懂

📍雙北、基隆、宜花東、恆春半島

📍桃、竹、苗

📍中、彰、投

📍雲林～屏東

📍澎、金、馬

▲鳳凰颱風路徑北轉後襲台，全台各地受颱風影響最劇烈時段將錯開出現。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

鳳凰颱風最新動態！氣象署：最快今晚發布海警

鳳凰颱風原本預估周三深夜至周四登陸，但時程略有提前，預測改為周三下半天，路徑亦往南調整，登陸範圍為台中以南，又以台南、嘉義一帶機率較大。