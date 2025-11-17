根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，因坐骨神經痛缺席整個訓練營加新賽季開季的洛杉磯湖人一哥詹姆斯（LeBron James）在結束短暫的G聯盟之旅後，將於明日重返湖人，並參與完整的球隊訓練，準備迎來生涯第23個賽季。
詹皇明日回歸湖人參加訓練 備戰本季首秀
40歲的詹皇在近期被安排至G聯盟與球隊的年輕成員一起練習，並進行多場五對五對抗的實戰模擬。《ESPN》報導指出，詹皇在訓練中「狀態良好」、「移動順暢」，並未出現任何不適，因此將在明日回歸湖人參與完整訓練，備戰本季首秀。
湖人先前於10月10日宣布，詹皇因坐骨神經痛至少會缺席3至4週，整個季前賽也未能上場。如今已過去5個多禮拜，終於傳出他已經來到復健最終階段，準備迎來生涯第23個賽季的好消息。
湖人仍未公布確切復出時間
雖然各項訊號顯示詹姆斯復出在即，但球隊尚未宣布他將在哪一場比賽上陣。目前湖人將於當地時間周二主場迎戰爵士，接著迎來難得的4天休息，再從周日起展開6天3戰的賽程。多家美媒都認為詹皇極有可能在周二主場迎戰爵士的主場復出。
值得一提的是，一旦詹姆斯迎來本季首秀，他將成為NBA史上首位生涯橫跨23個賽季的球員，締造一項難以被突破的空前紀錄。
「雙核」火力全開！湖人10勝4敗穩居西區第4
儘管詹皇缺陣，湖人在開季表現搶眼，取得了10勝4敗的戰績，唐西奇（Luka Dončić）和里夫斯（Austin Reaves）表現出色。其中，唐西奇在上一戰中砍下41分，目前以場均34.4分的成績領跑全聯盟。里夫斯場均貢獻28.3分，他在10月27日戰勝國王的比賽中個人獨得51分的表現，更是為他的賽季強勢開局添上亮點。
